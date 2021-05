Unidad médica de servicios ampliados para zona poniente, propone Ricardo Taja

*Tendremos los mejores proyectos para resolver el problema del agua

*Quiero ser el mejor amigo del presidente AMLO

Acapulco Gro; a 16 de mayo de 2021.- La estructura territorial del PRD de la zona poniente, representada por el candidato a Sindico, Víctor Aguirre Alcaide, refrendó su compromiso, esfuerzo y dedicación al candidato de la alianza PRI-PRD, Ricardo Taja Ramírez, a quien consideran la mejor opción para tener el triunfo este 6 de junio.

En un encuentro realizado en la cancha principal de Pie de la Cuesta, Ricardo Taja agradeció a cada uno de los promotores del voto, su cariño y apoyo a su proyecto y se comprometió a realizar en la zona poniente de Acapulco una unidad médica de servicios ampliados para que no tengan que trasladarse hasta el centro del puerto para recibir los servicios de atención a su salud.

Taja Ramírez pidió la confianza para llegar a ser su presidente y reiteró su simpatía de querer ser el mejor amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Acapulco nos necesita a todos y si le va bien al presidente López Obrador, seguro le irá bien a Acapulco, a Guerrero y sin duda a México”.

El candidato de la coalición Va por México lamentó que las autoridades de Morena en Acapulco le hayan fallado a los ciudadanos, por ello reiteró su compromiso de no rendirse hasta ver un mejor Acapulco reconstruido. “Yo no les voy a fallar, me voy a partir el alma por ustedes, mi compromiso es con las familias de Acapulco”.

Acompañado por las candidatas a diputadas local y federal Gabriela Bernal por el distrito 8 y Sheyla Soto por el distrito 4, Víctor Aguirre tomó protesta a los promotores a quienes exhortó a promover el voto ciudadano con lealtad, compromiso y responsabilidad. Les dijo que Ricardo Taja y Mario Moreno tienen una encomienda importante que es la de luchar por el futuro de los guerrerenses y acapulqueños.

Finalmente, Taja Ramírez firmó con sus paisanos de aquella zona turística a tener los mejores proyectos para resolver el problema del agua y a construir un polideportivo en aquella zona, así como el programa de tortillas gratuitas para los más necesitados.