Tú serás nuestra voz en el Congreso le dice habitantes de la Progreso a Paco Rodríguez

Acapulco Gro; a 23 de abril del 2021.- Habitantes de la populosa colonia Progreso ubicada en el corazón de Acapulco, pidieron a Francisco “Paco” Rodríguez, candidato a diputado local en el distrito 03 por la coalición PRI-PRD, “ser su voz en el Congreso del estado para que sus reclamos sean escuchados, pero sobre todo atendidos”.

Este viernes, Paco Rodríguez recorrió diversas zonas de la colonia Progreso, acompañado siempre por su esposa la licenciada Marisol Manzanares, su suplente de fórmula René Reyes, así como de su equipo de trabajo, quienes atentos escucharon las quejas de los vecinos por la falta de los servicios públicos más elementales como agua potable en sus viviendas, alumbrado público y recolección oportuna de la basura.

Los ciudadanos se quejaron del total abandono en que se encuentran por parte de la actual administración que encabeza la morenista Adela Román Ocampo, a quien señalaron de que “le quedó muy grande el cargo de alcaldesa en el municipio más importante y grande de Guerrero”.

“Paco, queremos que tú seas nuestra voz en el Congreso para que nos puedan escuchar, pero sobre todo resolver estos graves problemas que tenemos todos los días. Tienes la experiencia como diputado y por eso confiamos en que a través de ti nos haremos escuchar todos nuestros reclamos”, señaló la maestra Josefina González de Torres.

Por su parte, el abanderado de la coalición “Va por Guerrero” al Congreso del Estado, Francisco “Paco” Rodríguez, reiteró su total disposición para coadyuvar desde su responsabilidad como integrante de la próxima legislatura, para que se atiendan y resuelvan cuanto antes los graves problemas que se tienen por la falta de servicios públicos eficientes.

Señaló que, trabajando de la mano con quien sin duda será el próximo gobernador de Guerrero, Mario Moreno Arcos, y de Ricardo Taja como alcalde de Acapulco, los habitantes de este importante municipio ya no se tendrán que preocupar más por no tener agua potable en sus domicilios, o temor a sufrir algún incidente por la falta de alumbrado público y mucho menos porque no pase oportunamente el camión de la basura.

Paco Rodríguez también asumió otros compromisos con los habitantes de la colonia Progreso, en el sentido de trabajar para que regresen los programas sociales que tanto beneficiaban a las familias, como es el caso de las Estancias Infantiles, el Seguro Popular y los Comedores Comunitarios entre muchos más, por lo que pidió el apoyo de los ciudadanos para que este 6 de julio con su voto le permitan llegar al Congreso del Estado, y desde ahí poder seguir sirviéndoles a todos.