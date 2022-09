Trabajar en conjunto para mejorar Acapulco: Abelina López

Anuncio

* Agradecen empresarios interés de la presidenta por dar respuesta a sus planteamientos.

Acapulco Gro; a 21 de septiembre de 2022.- Al asistir como invitada especial a la sesión semanal del Grupo Aca, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, compartió con los empresarios los avances de su gobierno, las inversiones y estrategias que emprenderá para mejorar los servicios públicos e ir levantando Acapulco.

Durante su intervención, la alcaldesa llamó a los integrantes de la agrupación a trabajar de la mano de su administración para dar solución a la problemática que tiene el municipio.

“Lo que yo digo es que caminemos juntos, los temas están ahí, he dicho también con mucha humildad que sola no puedo, se requiere tomarnos de la mano y cuando yo ofrezco eso es para que caminemos juntos, no estoy diciendo que no se pudiera, lo que digo es abrir a la sociedad, hacer los comités ciudadanos, la conciencia ciudadana eso nos va a permitir seguir avanzando”.

Asimismo, Abelina López informó a los acasocios el estado en el que encontró la administración, principalmente las deudas millonarias históricas heredadas. Compartió que a un año de gobierno y resultado de las estrategias implementadas, pagó mil 200 millones de pesos a diversas instituciones, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT); el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG); el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), INFONAVIT, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre otros.

De igual forma, detalló que su administración realiza un aporte mensual a la deuda del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), además, destinó 20 millones de pesos para cubrir laudos laborales.

Enfatizó la reducción de deuda del Puente Bicentenario y sus aportaciones del 10 por ciento correspondientes a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Los acasocios hicieron cuestionamientos sobre la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), a lo que la alcaldesa respondió que se tuvo una inversión de 156 millones en la adquisición y reparación de 106 bombas de las 48 estaciones para elevar la captación y mejorar el abastecimiento de agua en la ciudad. Informó sobre la inversión tripartita que promovió su gobierno de 415 millones de pesos para la rehabilitación de 7 colectores y el saneamiento de la bahía.

Así también, informó el resultado de sus gestiones en Estados Unidos, durante su gira de trabajo en Orlando con la empresa Red Meters, el apoyo de 8 millones de dólares para la rehabilitación de plantas tratadoras de aguas residuales.

Además de una inversión de 12 millones de pesos para la introducción de agua potable en algunas localidades del municipio.

En Servicios Públicos, les habló sobre la adquisición de 35 nuevos camiones para hacer frente a la alerta sanitaria que heredó de la administración anterior, informó que sigue trabajando en la erradicación de puntos negros en la ciudad y detalló que en los próximos días se realizará la instalación de cámaras en cada punto para sancionar a quienes propician la acumulación de desechos.

Aunado a ello trató los avances que se han tenido en temas de seguridad, salud pública y bienestar.

El presidente de Grupo Aca, Rodrigo Reyes Rodríguez, agradeció la disposición de la primera autoridad por dar respuesta a las peticiones de los integrantes de la asociación, y destacó el interés de contribuir al desarrollo de Acapulco.

“Le tomo la palabra presidenta, vamos a trabajar de la mano porque el interés común es que a Acapulco le vaya bien, en el -Grupo Aca- no buscamos intereses personales, que quede claro, buscamos el interés común por el bien de Acapulco, le damos el agradecimiento por estar en nuestra sesión”.

La alcaldesa estuvo acompañada de integrantes de su gabinete para dar respuesta oportuna a las peticiones ciudadanas.