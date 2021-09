Toma protesta el nuevo delegado del poblado de Paso Texca, acompañado de Ramiro Solorio

Me enorgullece que sea mi amigo Hilario Benítez, quien vaya a encabezar el cambio positivo para su comunidad, destacó Ramiro Solorio Almazán.

Anuncio

Acapulco Gro; a 31 de agosto del 2021.- El Dirigente Municipal de Movimiento Ciudadano en Acapulco, el Mtro. Ramiro Solorio Almazán, el día de hoy estuvo presente durante la toma de protesta del nuevo delegado del poblado de “Paso de Texca”, el Psic. Hilario Benitez Aquino.

Asistieron a la toma de protesta del nuevo delegado, el politólogo Jean Noel Laban; el excandidato a diputado local Alejandro Granda Godinez, Julián López Galeana, regidor electo; Cristián Valois, ex comisario de “La Venta”; y Deyanira Uribe Cuevas, Presidenta de la Fundación “México con Valores” en Guerrero.

El dirigente municipal Maestro Ramiro Solorio destacó: “Es para mí un gran honor el haber sido invitado por mi amigo Hilario a su toma de protesta como Delegado, y me llena de felicidad ver como ya es una realidad que jóvenes preparados comienzan a involucrarse en la vida pública de sus comunidades, y buscan mejorar el futuro de este bello puerto”.

Ramiro Solorio agregó: “Me enorgullece que sea Hilario quien vaya a encabezar el cambio positivo para su comunidad, ya que es un joven destacado e incansable que ha estado luchando a nuestro lado. Un profesionista preparado y de un gran corazón. No tengo la menor duda, de que desempeñará un papel extraordinario aquí, en Paso de Texca. Y siempre contará con todo nuestro apoyo”.

Hilario Benítez, quien también funge como vicepresidente del Primer Parlamento Juvenil Ciudadano, expresó: “Agradezco el apoyo que siempre me ha brindado el Mtro. Ramiro Solorio, a quien considero mi líder y amigo, de quien he aprendido a luchar ante las injusticias, a pelear por construir un Acapulco mejor y a quien admiro muchísimo. Es un gran maestro y pondré en práctica sus enseñanzas, para lograr mejorar Paso de Texca, y tengan la garantía de que no voy a defraudar a mi gente”.