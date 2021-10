Toma protesta alcaldesa a integrantes de la comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Cabildo

Anuncio

Acapulco Gro; a 12 de octubre del 2021.- Al realizar la toma de protesta e instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Cabildo, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez exhortó a los regidores a trabajar por Acapulco de manera transparente.

“Es hora de trabajar, yo no vengo a solapar a nadie, no nos pagan los partidos, nos pagan los ciudadanos y es hora de transparentar todo, sé del empuje que traen, sé de esa pasión porque a Acapulco le vaya mejor y en esa sintonía también estoy yo, vengo a dar el extra para Acapulco, quienes conocen de mi actuar saben que siempre me he regido bajo los principios de la honestidad y esa será la premisa mayor de esta administración” destacó López Rodríguez.

A su vez, encargó de manera particular a los integrantes de la Comisión verificar la obra Riviera La Sabana, porque debe ser entregada este 2021 y lleva un gasto de 100 millones de pesos.

La presidenta de la Comisión, Laura Caballero se comprometió a ser vigilante y supervisar los presupuestos destinados a la obra pública, entrega de licencias de construcción y actualización del Plan Municipal de Desarrollo para impulsar obras de beneficio colectivo, “Esta comisión en su conjunto estaremos muy atentos al trabajo que realice cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano porque es un deber, es un compromiso con el pueblo”.

En asuntos generales, integrantes de colegios y asociaciones respaldaron a la administración municipal y externaron estar en total disposición de trabajar de la mano con esta comisión y con el gobierno de la presidenta, Abelina López Rodríguez.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Cabildo estará integrada de la siguiente manera, como presidenta Laura Caballero Rodríguez; como secretario técnico, René Juárez Albarrán y como vocales los regidores, Ricarda Robles Urioste, Jeanett Vergara Valencia, Jonathan Márquez Aguilar, Kandy Salima Salas, José Antonio Carbajal Moreno y Pedro Manuel Vigueras Espino.