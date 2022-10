Toma protesta Abelina López a integrantes del Cabildo Infantil

Anuncio

Acapulco Gro; a 24 de octubre de 2022.- La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, tomó protesta a los integrantes del Cabildo Infantil para el periodo 2022-2023, destacando que dicho ejercicio busca impactar de forma positiva en la vida política de Acapulco y se pretende que los menores logren comprender la importancia de la función pública y la toma de decisiones.

En las instalaciones del antiguo Ayuntamiento, la alcaldesa dijo que las niñas y niños acapulqueños podrán analizar desde ese espacio, temas de interés como la cultura del agua, los derechos de las niñas y niños y la protección al ambiente, reiteró que dichas actividades impactarán de manera positiva en las acciones de la sociedad adulta.

“Me parece importante, el que a su temprana edad, desarrollen actitudes que mejoren la cultura democrática, que podamos empoderarlos para que en Acapulco no haya nunca más gobernantes corruptos, seguiremos promoviendo la participación ciudadana, se busca empoderar a una nueva clase política que venga a servir, que no venga servirse. Desde ahora tenemos que inculcarles valores, se requiere tener valores para poder gobernar y no robarse lo que no te corresponde”, destacó López Rodríguez.

En su participación, el vocal secretario de la Junta Ejecutiva del INE, Gregorio Aranda Acuña, agradeció el interés de la administración municipal para promover este tipo de actividades, destacó que el Cabildo Infantil es un esfuerzo coordinado.

“Es un honor tener la oportunidad de estar presente en la instalación de este 18 Cabildo Infantil del municipio, en esta sesión solemne se concreta uno de los principales objetivos del Instituto Nacional Electoral, lograr la integración de los órganos de gobierno a través de uno de los valores fundamentales, la participación ciudadana, quiero empezar por reconocer y resaltar el invaluable apoyo por parte del honorable Ayuntamiento que preside la maestra Abelina López Rodríguez”, dijo.

En representación de la Secretaría de Educación, asistió la delegada de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, Rocío Carachure, quien felicitó a los nuevos ediles y dijo que con este ejercicio democrático se pretende que sus voces sean escuchadas.

“Esperamos que este año que ustedes van a estar al frente del Cabildo infantil sea muy próspero, muy fructífero y que obtengamos los mejores resultados, en hora buena para todos muchas felicidades”.

Durante el evento, se tomó protesta a María Susana Ramos Pérez como presidenta del Cabildo Infantil, así también a los 22 niños más que integraran el cuerpo edilicio, la alcaldesa entregó reconocimiento a cada uno de ellos.