Toma Abelina López protesta a integrantes del Patronato DIF Acapulco

Anuncio

Acapulco Gro; a 08 de octubre de 2021.- Al tomar protesta a los integrantes del Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 2021-2024, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, reiteró que las cosas deben de cambiar en Acapulco y todo se transparentará.

Durante la ceremonia, en la explanada del DIF en Hogar Moderno, la presidenta municipal manifestó la necesidad de dignificar esta noble institución.

“Tenemos que dignificar al sistema de Desarrollo Integral de la Familia, es de ustedes queridos trabajadores, en ustedes estamos entregando esta parte social, no van a ver a una presidenta municipal buscando a ver que saca de aquí para llevarse a su casa, no vengo a eso, hablé y dije en campaña, todo que transparentar, nada que ocultar, por eso verán ustedes que no está aquí mi familia. Tenemos que cambiar las cosas en Acapulco, no podemos seguir ocultando todo, no podemos seguir en que esta sea la institución de la presidenta para que siga robando, esa no debe ser la premisa mayor, la premisa mayor es servir para transformar”.

Fernando Solano Ramírez, estará al frente como presidente y Anel Ordóñez Muñoz fungirá como directora general del DIF Acapulco.

La secretaria General del Ayuntamiento, Irma Graciela Lee González; el director de Salud Municipal, Aniceto Leguizamo Dimas; las ciudadanas Iliana Álvarez Maciel y Antonia Soberanis Arreguín y la directora de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Ramona Morales Guerrero, en representación del secretario de Administración y Finanzas, Ángel Octavio Cisneros Flores, rindieron protesta como integrantes del patronato.

En su mensaje, Fernando Solano, afirmó que velará por los derechos de los trabajadores y laborará junto a ellos, “hombro con hombro”, siguiendo los principios de la Cuarta Transformación.

“Sin duda alguna, el corazón del DIF late por algo que hasta ahora muchos que han desfilado por esta presidencia no han tomado en cuenta ni valorado en su exacta y digna dimensión: sus trabajadores, por ello también reconozco que lo más valioso del DIF de nuestro municipio son sus recursos humanos, sus trabajadores, sin importar sus categorías, sino por lo que hacen y porque muchos de ustedes, orgullosamente parte de un ejército de trabajadores sociales, sí tienen la camiseta bien puesta.

En este contexto, velaré porque nunca más sus prestaciones, salarios, su pan de cada día, sean retenidos sin causa justificada”.

Durante el evento estuvieron presentes funcionarios, representantes de las fuerzas armadas, líderes sindicales y sociedad civil.