Terminar la carretera El Veladero, compromiso de Ricardo Taja

*Se adhiere regidora de Morena al proyecto de Taja

*Invita Ricardo Taja a sumarse a su proyecto ciudadano, más allá de colores

Acapulco Gro; a 17 mayo de 2021.- El candidato a la presidencia municipal de Acapulco por la alianza PRI-PRD, Ricardo Taja Ramírez, comprometió su palabra ante los colonos de El Veladero para terminar la construcción de su carretera.

Al visitar El Veladero, acompañado del regidor Alain Moreno y el síndico del ayuntamiento Javier Solorio, ambos de Morena, Ricardo Taja recibió la adhesión a su proyecto de la regidora morenista María Azucena Uribe, quien expresó su coincidencia con las propuestas de Taja Ramírez. “Estar con Ricardo Taja es estar del lado correcto, con la visión de altura de gobernar de manera plural”.

Taja Ramírez manifestó su alegría al continuar sumando a más ciudadanos a su proyecto al afirmar que cada día se suman a su candidatura gente de buena voluntad que estaba en otros partidos.

“Esta campaña rebasa los partidos políticos, los colores, este es un proyecto de gran inclusión, es un proyecto ciudadano al que le importa los ciudadanos, las familias, las colonias no los partidos, sean bienvenidos todos, lo que queremos es que en Acapulco mejoren las condiciones de vida” enfatizó.

Don Epifanio López agradeció a Ricardo Taja su presencia en el poblado tras indicar que nadie había subido a verlos por lo que refrendó su compromiso para apoyarlo el día de las elecciones con su voto.

“Ricardo te aseguro que el 6 de junio a las 6 de la tarde tú serás el presidente municipal de Acapulco; te refrendo mi compromiso y te digo que desde hoy tienes mi voto, sabemos de tu proyecto y ha convencido a toda la comunidad del El Veladero. Aquí está tu gente, nunca te vamos a dejar”.

Don Epifanio pidió a sus vecinos a darle el voto también a Mario Moreno para que los proyectos de Taja caminen con el respaldo del candidato a gobernador.

“Te encargo que no te olvides de nosotros, yo no soy trabajador eventual, soy de base, pero por eso te pido de que no olvides los compromisos, aunque sé que eres hombre de palabra”, concluyó.

Acompañado de la delegada de la Zapata, Maricruz Duarte, Ricardo Taja Ramírez dijo que impulsará para que el poblado cuente con un médico las 24 horas del día, el Centro de salud equipado con medicamentos, oportunidad a los jóvenes de la zona rural apoyándolos con herramientas para que sus tierras sean producidas.

Lamentó que la gente le externe estar cansada de no tener oportunidades de un desarrollo correcto y adecuado porque les quitaron los proyectos de maíz, Prospera y apoyos para el campo. Yo les digo a mis amigos que año con año les entregaré maíz, impulsaré que el campo no sea marginado, sino que sea de oportunidades, externó.

Señaló que tiene un gran compromiso con todos los habitantes de El Veladero por lo que trabajará con todo para poder mejorar las condiciones de vida para las mujeres del campo, que haya programas y talleres donde puedan generar ingresos económicos y que exista un apoyo real al deporte, cultura y a las escuelas de la zona rural.

“Hay muchas carencias y en tres años no acabarán todas, pero asumiré mi responsabilidad de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ir avanzando y cumplir con sus principales demandas”, señaló.

El candidato de la coalición “Va por Guerrero” saludó a los vecinos de las colonias Lomas Verdes, 24 de octubre y Caudillos del Sur con quienes hizo el compromiso de construir una cancha de usos múltiples y mejorar el problema del agua y del drenaje.