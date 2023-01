“Tengo un compromiso ético, moral y de corazón: levantar Bomberos”: Abelina López

Anuncio

Acapulco Gro; a 07 de enero de 2023. Luego de entregar equipamiento y vehículos al Heroico Cuerpo de Bomberos, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, adelantó que seguirá fortaleciendo dicha institución.

En la estación central de la corporación, ubicada en la avenida Farallón, Abelina López, reconoció la valentía de los Bomberos, al destacar que su labor no es una tarea fácil, sino que requiere compromiso, preparación y lealtad.

“No vamos a abandonar esta dependencia tan importante. Buscar mejorar las condiciones de trabajo de las personas es una deuda que históricamente tenemos con los trabajadores de nuestro municipio”, dijo.

La alcaldesa afirmó que Acapulco va en la línea de la estabilidad financiera y destacó que la entrega del equipamiento es resultado de la honestidad con que se ha conducido su gobierno, por lo que reiteró que seguirá combatiendo la corrupción.

López Rodríguez, dijo que hay un compromiso con la corporación de rescate, pero también conminó a los bomberos a trabajar con orden.

“Quiero que sepan que tengo un compromiso ético, moral y de corazón: levantar Bomberos. Es algo que me he propuesto y lo que me propongo lo logro, este año vamos juntos a diseñar el presupuesto, ya hoy, hay para uniformes, ¿Qué sigue? Vamos juntos diseñando el presupuesto para seguir fortaleciendo este lugar”, manifestó.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Efrén Valdés Ramírez, agradeció a la presidenta, Abelina López, el esfuerzo realizado en favor de la dependencia a su cargo, que señaló, durante dos administraciones, no recibió inversión.

Durante el evento protocolario, la presidenta municipal entregó tres pipas de ataque rápido, una camioneta RAM, 162 uniformes de bomberos compuestos por camisa, pantalón y botas, 15 trajes tácticos completos y 50 piezas de manguera, con una inversión de 9 millones 824 mil 675 pesos.

El bombero, José Daniel Abarca Ocampo, explicó que el equipo de protección personal cuenta con casco, chaleco, pantalonera, botas, guantes y capucha llamada “monja”, para evitar quemaduras en el rostro.

Asistieron, el secretario general, José Juan Ayala Villaseñor; el coordinador de asesores, René Lobato y el encargado de despacho de la Dirección de Bomberos, Raúl Noyola Rocha.