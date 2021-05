Tengo los ovarios bien grandes y estoy lista para gobernar Acapulco: Chira “La Arrecha”

Acapulco Gro; a 03 de mayo del 2021.- Patricia Manzano Reséndiz mejor conocida como “Chira la Arrecha”, se declaró lista y preparada para gobernar Acapulco, a pesar de aquellos a quiénes les incomoda que una artista tenga mejores proyectos de trabajo.

En conferencia de prensa, Patricia Manzano quién compite por el partido Redes Sociales Progresistas, celebró que, mientras en redes sociales “hay muchos interesados en denostar su participación como candidata”, en los recorridos que realiza solo recibe el cariño y apoyo generoso de la gente que se identifican plenamente con ella.

“Es lamentable que a través de perfiles falsos que utilizan en redes sociales, me ataquen llamándome payasa, cirquera o ignorante, solo por el hecho de dedicarme a hacer comedia, pero desde aquí les digo que no me van a desanimar y mucho menos me van a bajar de la contienda por la presidencia municipal”.

“Chira La Arrecha” quién acepta no ser política de carrera, asegura que precisamente esa es su mayor ventaja, porque la gente ve en ella a una persona del pueblo que solo busca trabajar para que se mejoren las condiciones de vida que actualmente se tienen.

“Ellos -los políticos tradicionales-, son los verdaderos comediantes porque hacen promesas que son irrealizables, y en realidad solo buscar seguir obteniendo beneficios personales”.

La abanderada de Redes Sociales Progresistas que busca ganar la presidencia del municipio más grande e importante en Guerrero, propone apoyar a madres solteras con microcréditos de hasta 10 mil pesos, fomentar la impartición de talleres de capacitación en colonias y comunidades, así como mejorar los servicios de salud y el rescate del sector turístico entre muchos más.

Cabe destacar que, Patricia Manzano Reséndiz “Chira la Arrecha”, estuvo acompañada por su coordinador de campaña Vicente Ávila, quién destacó la gran aceptación ciudadana que está teniendo ésta candidatura por presentar proyectos y propuestas que realmente benefician a las familias acapulqueñas.