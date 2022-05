Suma 147 infracciones y 50 vehículos llevados al corralón por concentración de motociclistas

Anuncio

Acapulco Gro; a 23 mayo de 2022.- Derivado de los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública, ante la concentración de motociclistas en Acapulco, del 19 al 22 de mayo, se aplicaron 147 infracciones y se trasladaron 50 motocicletas al corralón.

Pese a que el evento denominado Acamoto, tiene como fecha oficial el 28 de mayo, del jueves al domingo, cientos de motociclistas llegaron al puerto de Acapulco.

En estos cuatro días, agentes de la Policía Vial aplicaron 147 cédulas de notificación de infracciones y se trasladaron 50 motocicletas al corralón por diferentes causas.

En cuanto a incidentes, se reportó un derrape de motocicleta en la avenida Escénica “Clemente Mejía” con un lesionado y tres accidentes más registrados en la costera Miguel Alemán, en los que sólo hubo lesiones leves.

El Secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano Pérez informó que se instalaron puntos de control, donde estuvieron presentes personal de los tres niveles de gobierno y se verificó que los conductores contaran con licencia para conducir, tarjeta de circulación de las unidades y casco protector.

Dijo que se invitó a los conductores a respetar la normatividad vial, sin embargo, muchos no utilizaban el casco protector, no contaban con licencia, ni las motocicletas con la documentación debida y no acataron las indicaciones.

Sobre un video que circuló en redes sociales en el que se muestra a un agente de la Policía Vial y a un conductor en presunto un acto de corrupción, Serrano Pérez señaló que no se toleran este tipo de situaciones e invitó al motociclista a interponer su denuncia.

El secretario también informó que se aplicarán las acciones correspondientes al oficial.