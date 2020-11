Someter a encuesta ciudadana la construcción del paso elevando en Acapulco, propone Dr. Javier Solorio Almazán

Acapulco Gro; a 19 de noviembre del 2020.- El Sindico Administrativo de Acapulco, Javier Solorio Almazán, planteó el someter a encuesta ciudadana la construcción del paso elevado en Ejido que anunció el gobierno municipal en el mes de septiembre, pues “la ciudadanía no lo quiere”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa que ofrece semanalmente, Javier Solorio dijo que la obra pública del municipio no fue aprobada por el Cabildo, así mismo lo que se aprobó en el Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), está por fuera de la ley y reglamento.

“Entonces ahora tenemos un problema con este puente que se quiere hacer, la gente nos dice y se pregunta ¿por qué se va a construir este puente, es realmente una prioridad?”, aseveró.

Solorio a Almazán, cuestionó que los funcionarios son la voz del pueblo y si ellos no hacen caso a las peticiones ciudadanas, ¿entonces quién?.

Dicha obra, según se anunció, tendrá una inversión que supera los 50 millones de pesos y servirá para agilizar la circulación vehicular en Constituyentes y Ejido.

A la conferencia del Síndico acudió el regidor de Morena, Javier Morlett Macho. Presidente de la Comisión de Obras Públicas del Cabildo porteño, quién respaldo la propuesta de Javier Solorio y dijo que no se puede dejar de hacer obras en las colonias marginadas, por darle prioridad a una obra que los acapulqueños no quieren y que no fue aprobada por el cuerpo edilicio.