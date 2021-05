Sino te doy agua en año y medio, me corren del Ayuntamiento: Igor Aguirre

Acapulco Gro; a 01 de mayo del 2021.- La gran demanda entre los ciudadanos es el agua potable, “Hoy tenemos un gran reto en Acapulco, el abastecer de agua potable el puerto, yo como presidente, daré la solución a este problema del vital líquido en año y medio, de no ser así me corren de la presidencia” fueron las palabras del candidato del partido del Trabajo (PT) Igor Aguirre Vázquez en la colonia de los electricistas, donde fue recibido por los vecinos del lugar.

Posteriormente se trasladó al mercado de la Colosio, colonia Moctezuma, culminando con una caminata en la gran vía de la unidad habitacional el coloso, donde recalcó su deseo de gobernar Acapulco, para bien de los acapulqueños, para bien de los que menos tienen.

“Vamos a sanear al ayuntamiento, vamos a gobernar con los ciudadanos, ustedes son la parte primordial de esta campaña, denme su confianza, voy a seguir la política de nuestro presidente de México, de no robar, no mentir, y no traicionar a ustedes que confiaran en mi este 6 de junio”, finalizó.