Seguirá gestionando recursos para atraer beneficios a Acapulco: Abelina López

Anuncio

Acapulco Gro; a 17 de noviembre de 2022.- Al reunirse con grupos, cámaras y asociaciones empresariales, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, destacó que seguirá gestionando recursos para atraer beneficios a Acapulco e invitó al sector empresarial a unir esfuerzos y solicitar al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) inviertan recursos en este destino turístico.

Acompañada del Cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, y empresarios extranjeros, en un hotel de la zona Dorada del puerto, Abelina López afirmó que Acapulco necesita inversión en la zona turística y adelantó que se tienen obras programadas por su gobierno en accesos a playa, sin embargo, reiteró la importancia de solicitar inversiones del FONATUR, dependencia que promueve la planeación y el desarrollo de proyectos turísticos en los diferentes destinos del país.

“Yo me he reunido con FONATUR al inicio de la administración y les decía, -porque sí inviertes en Huatulco y en otros lugares, porqué en Acapulco no quieren invertir, juntos hay que seguir luchando porque no somos de segunda, somos de primera.

Voy a buscar la cita con FONATUR hay que ir, firmado por todos ustedes hay que llegarle, no van a venir por nosotros, hay que irlos a buscar todos y verán sino causamos por lo menos preocupación”, propuso la presidenta a los empresarios durante el encuentro.

Ante esta propuesta, los empresarios respaldaron a la primera autoridad del municipio y acordaron que en próximas semanas acompañarán a la alcaldesa en sus gestiones ante instancias federales, ubicadas en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, junto al Cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero la alcaldesa, Abelina López, compartió los resultados obtenidos durante su gira en el país vecino, las gestiones realizadas con el apoyo del canciller, Marcelo Ebrard y la inversión que realizará la empresa Red Meters, para el tratamiento de aguas residuales en la zona conurbada de Acapulco.

Asimismo, relacionó al sector empresarial acapulqueño con los inversionistas del Enterprise Trip provenientes de Orlando Florida, a fin de crear relaciones de amistad y de negocios que beneficien al sector turístico e inmobiliario en su mayoría.

Los empresarios reconocieron las gestiones realizadas por la alcaldesa.

El presidente Nacional de Asociación Mexicana de Profesionales inmobiliarios, Ignacio Lacunza, dijo, “A nuestra presidenta Abelina, la quiero felicitar por estas acciones que están dando resultados y eso no hará sentado en un escritorio, sino trabajando y usted es una muestra de que saliendo se logran las cosas, quiero felicitarla”.

La presidenta de Skal Acapulco, Ivonne Rosado Mastache, destacó: “Quiero agradecer por el gran cariño que le tiene el Cónsul a Acapulco y que la alcaldesa, aunado a esa relación, decidió abrir las puertas de Acapulco-Orlando, son estrategias que buscan promover a Acapulco a través de la generación de empleos, la promoción de Acapulco en uno de los centros turísticos de mayor importancia en Orlando”.

Por otra parte, los inversionistas provenientes de Orlando se dijeron complacidos por su visita a Acapulco y el recibimiento de las y los acapulqueños.

Asistieron, el secretario de Turismo, David Abarca Rodríguez, representantes del sector hotelero, restaurantero, inmobiliario y entretenimiento.