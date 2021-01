Se suman las comunidades de Las Marías, Las Caleras, La Sierrita y Xaltianguis de la zona rural al proyecto 2021 de Ilich Lozano

Acapulco Gro; a 10 de enero del 2021.- Como parte de la agenda 2021 durante su segundo día consecutivo por la zona rural de la ciudad de Acapulco, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, se reunió con vecinas y vecinos de las localidades Las Marías, Las Caleras, La Sierrita y Xaltianguis a fin de escuchar las necesidades de la ciudadanía.

En su encuentro con colonos de la comunidad de Las Marías, el ex diputado federal comentó que, durante décadas las comunidades rurales han sido olvidadas por los tres ordenes de gobierno, “tenemos que dignificar a la zona rural, vamos a luchar para traer el programa de Mano con Mano, tenemos que construir mejores caminos que beneficien principalmente a las y los vecinos” agregó.

Por otro lado, en su recorrido por Las Caleras, Lozano Herrera recibió el apoyo de al menos ciento cincuenta vecinas y vecinos en compañía del comisario ejidal Iván Chavelas Jiménez, quien puntualizó que, por su trabajo y apoyo durante años a través de gestiones sociales, respaldarán el proyecto 2021 que lidera Lozano Herrera en Acapulco.

“De las veces que lo hemos buscado amigo Ilich usted siempre nos ha brindado su apoyo, siempre busca la forma de ayudarnos por eso nuestro total respaldo para usted” aseveró.

De igual forma, al visitar la localidad de La Sierrita, Ilich Lozano junto al comisario municipal Luis Salgado Onofre, recorrieron las principales calles de dicha comunidad, mismas que no cuentan con pavimentación dificultando el tránsito de las y los vecinos.

En ese sentido, el funcionario municipal comentó que, gestionará dichas obras públicas ante las instancias correspondientes, “ya es hora de que el gobierno le regrese al pueblo lo que siempre ha sido suyo, seguiremos el ejemplo de nuestro presidente López Obrador” agregó.

Por otro lado, al reunirse con vecinas y vecinos de Xaltianguis, Lozano Herrera recibió el apoyo y respaldo de más de doscientas personas en sus proyectos venideros.

Gracias a los apoyos y gestiones logradas, el comisario ejidal Álvaro Almazán refrendó su agradecimiento hacía el ex síndico, “amigo Ilich aquí tu no necesitas quedar bien con nadie, nos has ayudado mucho y por eso este pueblo de Xaltianguis está totalmente contigo, nuestro apoyo siempre será para ti porque eres un hombre que no nos ha fallado” aseveró.