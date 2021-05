Se suma Eric Chávez Nájera, excandidato de Morena, a Ricardo Taja y Mario Moreno

*”No a la imposición de Morena, vamos a darle buenos resultados al presidente de la República”, Erick Chávez.

*”Todo lo que Morena quitó, Moreno lo va a regresar”, aseguró Mario Moreno

Acapulco Gro; a 10 de mayo de 2021.- El candidato a la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, acompañado por el candidato a gobernador Mario Moreno Arcos, recibieron la adhesión de Erick Chávez Nájera, mejor conocido como “El Guantes de Oro” y excandidato a la diputación local por el distrito 9 por parte de Morena.

Chávez Nájera dijo que en Morena hicieron lo que quisieron ya que, a pesar de que él caminó y ganó las encuestas para ser el abanderado del distrito 9, derrumbaron su sueño al imponer a otro personaje que no hizo nada para ganarla.

“Los de Morena hicieron lo que quisieron, no se trata de ser chapulín, se trata de convicción y no dejar que se dé la imposición, a todos los que ganaron las candidaturas a todos se las quitaron y no lo podemos permitir”.

En conferencia de prensa, junto a ambos candidatos de la coalición PRI-PRD, el exboxeador conocido con el mote de “El Guantes de Oro” presentó una encuesta que Morena le prohibió mostrar advirtiéndole que no era su momento para ser candidato. Ante esto, aseguró que los acapulqueños y guerrerenses merecen respeto, por eso deja Morena y trabajará favor de la alianza “Vamos por México”.

“Me sumo al proyecto de Ricardo Taja y Mario Moreno Arcos porque son la mejor opción y trabajaremos de la mano en favor del presidente de la República como lo ha dicho Ricardo Taja”.

Ricardo Taja agradeció la adhesión de Erick Chávez, quien se quitó la camiseta de Morena y se colocó la de la coalición “Vamos por México”. Ahí le aseguró que irán juntos a recuperar el puerto de Acapulco de esta mala administración de Morena que solo ha provocado daño a la población.

“Vamos a combatir la pobreza y la desigualdad que generó la actual administración”, expresó Ricardo Taja.

Por su parte, Mario Moreno Arcos dijo que Erick Chávez será un gran elemento que ayudará a ganar la elección el 6 de junio pues es un hombre que ha caminado y caminado para conseguir el apoyo que logrará sacar adelante al puerto de Acapulco apoyando a Ricardo Taja Ramírez en Acapulco.