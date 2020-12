Se reúnen vecinos de diferentes colonias de Acapulco para refrendar apoyo a Ilich Lozano

Acapulco Gro; a 04 de diciembre del 2020.- La mañana de este jueves, a petición de uno de los gestores sociales más reconocidos de la izquierda Hugo Ozuna, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, sostuvo un diálogo con vecinos de diferentes colonias del puerto, entre ellas, Bienes Comunales de Cacahuatepec, Renacimiento, Santa Cruz, Niños Héroes y Vicente Guerrero.

En dicho encuentro, el edil porteño comentó que, para lograr la prosperidad en Acapulco, es necesario que el gobierno municipal continúe trabajando en coordinación con los gobiernos estatal y federal a través de programas de urbanización que prioricen la pavimentación de calles y avenidas que conecten a las colonias rurales con el centro de la ciudad, a fin de garantizar servicios públicos de calidad.

En su intervención, el gestor social Hugo Ozuna, comentó que ahora más que nunca el gobierno municipal debe de invertir en la restauración de la red hidráulica de la Capama, que durante los últimos 10 años ha afectado el suministro de agua potable a los acapulqueños.

“Estamos atravesando una contingencia sanitaria donde debemos lavarnos las manos continuamente, no es posible que la actual administración no de una solución y prefiera hacer un puente donde no se necesita”, criticó.