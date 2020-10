Se reúne Senador Radamés Salazar, Yoshio Ávila, Galdino Nava, Sergio Montes y coordinadores distritales en Guerrero

Morena no es de nadie, Morena es del pueblo: Galdino Nava.

Acapulco Gro; a 22 de octubre de 2020.- El pasado fin de semana, en la visita realizada por el Senador Radamés Salazar Solorio al puerto, se reunió con Yoshio Ávila, Galdino Nava, Sergio Montes y coordinadores distritales en Guerrero

El encuentro, propiciado por Yoshio Ávila, Presidente de la Asociación Civil Compromiso Ciudadano, al que asistieron cerca de 150 personas en un centro de convenciones, ubicado en la Costera Miguel Alemán de este puerto; el Senador puntualizó que la oportunidad es para todos, pero hay que buscar “la unidad de gente buena y no de gente corrupta”.

“En Guerrero van muy bien y muy avanzados y claro que los vamos a poyar”, expresó en una reunión con líderes seccionales y coordinadores distritales a cargo de Galdino Nava Díaz.

El Senador Radamés Salazar destacó que para cumplir con que se lleve a cabo la cuarta transformación se deben de tomar en cuenta tres elementos muy importantes, el primero de ello la unidad, pues si se llega confrontado a la contienda electoral constitucional se corren riesgos; segundo, organización, pues sin ella no puede haber una buena convocatoria de la gente y tercero, principios, pues la dignidad no se debe de comprar ni vender. “Podemos agarrar de todo, pero el voto, que es mi dignidad no se vende”, sostuvo.

Es importante resaltar que la visita obedece a la estrecha coordinación que el joven aspirante a la alcaldía por MORENA, Yoshio Ávila, mantiene con Rabindranath Salazar, Sub secretario de gobierno del Presidente Andrés Manuel, y con su hermano, el propio Senador Radamés Salazar

Galdino Nava aprovechó para expresar que “en Guerrero es mucho pueblo para tan poca dirigencia de Morena” y que aquí se creen dueños del partido, cuando “Morena no es de nadie, Morena es del pueblo”.

Finalmente, Yoshio Ávila enfatizó el llamado a la UNIDAD para propiciar la nueva derrota de la política rapaz vencida en 2018, para dar paso a nuevos rostros que consoliden la cuarta transformación en Acapulco y en Guerrero.