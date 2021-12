Se realiza la Expo Venta y conferencias, como parte de las actividades de la Semana de la Discapacidad

Anuncio

Acapulco Gro; a 01 de diciembre de 2021.- Con el objetivo de mejorar su economía de las personas con discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lleva a cabo la Expo Venta de Artesanías.

Como parte de la Semana de la Discapacidad, en el Paseo del Pescador, se ofertan productos elaborados a mano por este sector de la sociedad.

La directora de Grupos Vulnerables, Francia Cristina Ramírez, invitó a la población a participar en las actividades que se realizan previo a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre. Comentó que estas acciones tienen como prioridad que la población conozca cómo apoyar a este sector, pues dijo, aún existe mucho desconocimiento.

“Es para nosotros prioridad que sepan cómo comunicarse con nosotros, que sepan, porque a veces estamos solos o porque requerimos acercarnos a las dependencias o empresas, como lo instruye nuestra alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien nos pidió atender a la población con calidad y calidez, así como capacitar a los funcionarios”, indicó.

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en el Paseo del Pescador, la ciudadanía podrá encontrar pulseras, cuadros pintados a mano, aretes, collares e incluso jabones artesanales y piñatas.

Uno de los objetivos de la Sedesol, a través de la Dirección de Grupos Vulnerables, es seguir fomentando una cultura de respeto y solidaridad en la población, pero sobre todo, que las personas con discapacidad puedan ser generadoras de ingresos.

Beatriz Bailón Picazo, una joven pintora que padece artritis reumatoide, participa en esta exposición y comentó que invierte el dinero otorgado en el Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad (PROAPDIS) en material para elaborar todas sus manualidades, posteriormente las vende y con ello apoya a su familia en la compra de sus propios medicamentos.

“A parte de pintar hago collares y pulseras junto con mi hermana quien también tiene una discapacidad, tiene hipoacusia profunda bilateral. Lo que me ha enseñado mi discapacidad es que no me limita hacer otras cosas, soy hábil para la pintura, es lo que me gusta hacer, quizá no soy buena para correr o hacer buenas actividades, pero me gusta mucho y es una buena terapia el arte”, comentó.

Cabe mencionar que este 2 de diciembre continuará en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento, el ciclo de conferencias que habla sobre los derechos de las personas vulnerables, entre otros temas que son de ayuda para la ciudadanía.