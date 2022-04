Se realiza con éxito L’Étape Acapulco del Tour de Francia

Anuncio

Acapulco Gro; a 02 de abril de 2022.- La realización del L’Étape Acapulco del Tour de Francia, posiciona al puerto cómo destino predilecto para eventos deportivos, condición que constataron los más de mil 500 atletas nacionales e internacionales que participaron y disfrutaron del clima y el amanecer que brinda este destino de playa.

El banderazo de salida se realizó a las 06:35 horas e inmediatamente los ciclistas partieron frente al hotel Palacio Mundo Imperial con dirección a la avenida Escénica hasta la entrada de Pichilingue, para dar vuelta al Boulevard de las Naciones, donde rodaron rumbo al Viaducto de Metlapil, para seguir por la carretera federal y pasar por San Pedro Las Playas, El Tejoruco y regresar por Barra Vieja para finalizar en el punto de partida a fin de recorrer las distancias de 75 y 140 kilómetros.

En representación del secretario de Turismo Municipal, David Abarca, asistió el director de Fomentó al Ecoturismo, José Luis Pellat, quien participó en la premiación y destacó que los ciclistas contribuyen a la derrama económica de la ciudad.

Los ganadores de distancia de 140 kilómetros fueron: Lucelia Castillejos Álvarez, con tiempo oficial de tres horas, 22 minutos y 36 segundos; en la rama varonil el vencedor fue Cristopher Hans Torres Ramírez, con marca de tres horas, 15 minutos y 37 segundos.

La competidora ganadora, Lucelia Castillejos, dijo: “me parece muy padre, creo que es la oportunidad para reunir a muchos atletas de muy buen nivel, la verdad es que también es muy importante para hacer turismo, por ejemplo, nosotros corrimos hoy nos quedamos el fin de semana para conocer y a disfrutar un poquito aquí de las playas”.

En tanto, en la prueba de 75 kilómetros, la campeona fue Ariana Roxana León García, quién paró el cronómetro en una hora, con 49 minutos y 33 segundos; mientras que en la rama varonil el primer lugar fue para Nimrod Pulido Salas, con marca de una hora, 44 minutos y 09 segundos.

A su vez, Cristopher Hans Torres Ramírez, expresó: “bastante bien, me ha agradado muy bien el evento, aún no he tenido tiempo de ir a la playa, pero hoy me voy a tomar un buen descansito y tiempo para turistear aquí en Acapulco”.

Elementos de la Policía Vial implementaron durante el evento un contraflujo en el Boulevard de Las Naciones, desde la glorieta de Puerto Marqués hasta el entronque con Barra Vieja, en este sentido, dejando el carril Aeropuerto – Puerto Marqués para el paso de la competencia.

En cuanto a la ocupación hotelera del primer sábado del mes de abril, Acapulco registró una ocupación hotelera en promedio general de 64.2 unidades, la zona con mayor afluencia de visitantes fue la Dorada con el 66.5 por ciento, seguido de Diamante con el 64.2 y la Tradicional registró 51.1 puntos.

Además, la ocupación condominal en la zona Dorada fue de 21.3 unidades y Diamante llegó a 16.6 por ciento, mientras que el tiempo compartido fue de 40.6 unidades.

El Gobierno Municipal redobla los trabajos de limpieza, pintura, entre otras acciones a fin de brindar espacios limpios y sanitizados para el goce tanto de turistas y residentes, además de exhortar al uso obligatorio del cubrebocas.