Se instala y toma protesta Abelina López al Consejo de Educación

Acapulco Gro; a 05 de octubre de 2022.- Al instalar y tomar protesta a regidores y funcionarios como integrantes del Consejo Municipal de Educación, la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, los exhortó a trabajar de la mano para garantizar una educación integral a niñas y niños.

En la Sala de Cabildo, Juan R. Escudero, la presidenta destacó que “la educación es el primer peldaño de construcción de una mejor sociedad”, por ello, su gobierno se compromete a contribuir a este sector.

De la misma manera, informó que se tienen muchas carencias, sin embargo, es el medio para formar mejores ciudadanos, personas íntegras que fomenten una mejor sociedad.

“Me da gusto la instalación de este Consejo Municipal, lo que buscamos es ayudar a fomentar, a crecer, yo estoy convencida que la educación es la herramienta fundamental, yo no creo en las armas, no creo en eso, yo creo en la educación, este gobierno junto con su Cabildo y este consejo será un parteaguas para poder ayudar a las instituciones educativas, me da gusto que tengamos ese nivel de compromiso para poder ir hacia los demás, a quienes nos esperan” precisó.

El Comité Municipal de Educación quedó integrado por la alcaldesa, Abelina López Rodríguez como presidenta del Consejo; la regidora Brenda Jazmín Hernández Marino como secretaria técnica; y como vocales los regidores, Karime Rentería Catalán, José Antonio Carbajal Moreno, Flora Contreras Santos, Ricarda Robles Urioste, Jeannett Vergara Valencia, July Peláez Victoriano, llda Sofía Corona Mijangos, Jonathan Márquez Aguilar, Juan Solís Calderón y los funcionarios Carlos Armando Morillón, Leticia Lozano Zavala, y Rey Rueda Padilla.