Se compromete Ricardo Taja remodelar los lavaderos de Aguas Blancas y el techado del parque de la Fábrica

*”Los de Morena salieron defectuosos, pero nosotros sí vamos a darle buenos resultados al Presidente de la República; Ricardo Taja.

Acapulco Gro; a 01 de mayo de 2021.- Al caminar por el popular Barrio de la Fábrica, el candidato a la alcaldía de Acapulco por la coalición PRI-PRD Ricardo Taja Ramírez, acompañado por el líder estatal de la CTM Rodolfo Escobar Ávila y de la candidata a diputada federal por el distrito 4 Sheila Soto Manzano, se comprometió en hacer una remodelación integral del área de los lavaderos de Aguas Blancas y del parque de la Fábrica.

“En este Barrio emblemático junto a Rosa y Josefina, me comprometo a realizar una remodelación integral de los lavaderos de Aguas Blancas y del techado del parque de la Fábrica, además de mejorar la seguridad en esta zona que ha sido abandonada por los gobiernos desde 1970”.

Al llegar a la zona de lavaderos reunido con trabajadores de la CTM y vecinos del lugar, recibió la adhesión del precandidato a diputado local de Morena José Salas, quien aseguró que Morena, sigue haciendo su cochinero y pidió a los acapulqueños no permitir que ese partido siga gobernando, por ello le refrendó su respaldo a Ricardo Taja, por ser un hombre de palabra que si trabaja y que no se raja.

“En Morena siguen haciendo su cochinero, no toman buenas decisiones, no podemos darle otro voto de confianza a Morena, porque Morena no ha sabido gobernar y nos ha dejado en la miseria, hoy debemos de creer no en un partido sino en las personas, por eso Ricardo Taja, es un hombre de compromisos, un hombre de palabra, un hombre de confianza y un hombre de familia que nos defenderá como defiende a la suya”.

Durante su paso por la calle Dos Arroyos, acompañado por vecinos del lugar, visitando casa por casa, recordó los principales compromisos que tendrá al llegar a la Presidencia Municipal como lo es; el programa borrón y cuenta nueva en el predial y agua potable, dijo que recuperará el honor del ayuntamiento, la confianza hacía las autoridades y aseguró que será el empleado del pueblo, para poderle regresar la grandeza al puerto de Acapulco, ya que a Morena de quedó grande la silla y son muy chafas para gobernar.

“Acabaré con la corrupción que hay en el ayuntamiento, haremos que regrese la grandeza de Acapulco, que Acapulco vuelva a brillar, remodelaremos el Centro de Convenciones, de la zona de Caleta y Caletilla, recuperaremos el Mágico Mundo Marino y los mercados del puerto”.