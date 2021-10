“Se acabaron los moches, no voy a regalar el dinero de los acapulqueños”, dice Abelina López Rodríguez

Anuncio

Acapulco Gro; a 30 de septiembre de 2021.- La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez reiteró a los acapulqueños que su administración no permitirá más “moches”, no regalará el dinero de los ciudadanos, no permitirá más la extorsión y trabajará para defender los recursos de las y los acapulqueños.

En la plaza Juan Álvarez, en el zócalo de la ciudad junto a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; el senador de la República, Félix Salgado Macedonio y la diputada local, Yoloczin Domínguez Serna, la alcaldesa de Acapulco reiteró su compromiso ante los ciudadanos. En su mensaje, destacó que seguirá siendo la mujer que durante 35 años ha luchado por mejores condiciones “seré la misma siendo su presidenta” precisó.

La primera edil destacó que los ciudadanos serán vigilantes de su administración, además de combatir la extorsión en la administración pública y también a quienes buscan ser millonarios a costas del erario, “no habrá privilegios, no vengo a regalar tú dinero, tú dinero lo voy a cuidar como lo más sagrado que tú me has entregado esta tarde, vamos a transparentar todo” reiteró López Rodríguez.

La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda reconoció a Abelina López Rodríguez como una luchadora social y una gran presidenta que trabajará por el bienestar de Acapulco. En su discurso le refrendó el apoyo total del próximo gobierno de Guerrero.

“La Cuarta Transformación ya está aquí, está en Guerrero y está en Acapulco de la mano de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador vamos a sacar adelante, Abelina una gran presidenta, todo el apoyo y todo el respaldo para nuestra presidenta municipal, cuenta con todo el apoyo del futuro gobierno estatal que encabezaremos a partir del 15 de octubre”.

En su participación, el senador, Félix Salgado Macedonio felicitó a los acapulqueños por su nueva representante, calificó este jueves como un día de fiesta. Destacó que la llegada de Abelina López a la presidencia de Acapulco representa la esperanza de un cambio verdadero “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, reiteró que será una buena presidenta y contará con el respaldo del estado y la federación.

Esta actividad se desarrolló al concluir el acto protocolario de toma de protesta de la presidenta municipal constitucional, Abelina López Rodríguez en el antiguo Ayuntamiento.