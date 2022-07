Sanciona Reglamentos a negocios por no respetar medidas sanitarias

Anuncio

Acapulco Gro; a 30 de julio de2022.- Por incumplir los nuevos lineamientos establecidos en el Periódico Oficial ante el brote de casos de COVID-19 en el estado, inspectores de la dirección de Reglamentos y Espectáculos, aplicaron seis sanciones a igual número de establecimientos ubicados sobre la costera Miguel Alemán, informó su titular, Ernesto González Pérez.

El funcionario precisó que se han intensificado los operativos vespertinos y nocturnos, por parte de la dependencia, y se detectó que estos giros no contaban con gel antibacterial y algunos de los meseros no portaban el cubrebocas, otros más no lo utilizaban de manera correcta, por lo que se iniciaron procedimientos administrativos.

Ante ello, se les exhortó a respetar las nuevas disposiciones, a fin de minimizar el número de contagios por este virus: “Nosotros estamos en recorrido, hasta este momento ha habido seis infracciones, dos en giros rojos y cuatro en giros blancos debido a que son infracciones en temas menores, muchos negocios ya no tenían ni el gel antibacterial, han sido sancionados, ha habido seis, el resto de los negocios se ha mantenido con apego al periódico oficial, el llamado es a respetar el horario, las medidas que plantea el periódico oficial”.

Como parte de las nuevas disposiciones oficiales, se determina un 90 por ciento de aforo en lugares abiertos y un 80 por ciento en lugares cerrados, el gel antibacterial es obligatorio en cada establecimiento, se debe vigilar el uso correcto del cubrebocas; además el horario de funcionamiento está permitido hasta las tres de la mañana, declaró el funcionario.

En otros temas, hizo un llamado a los establecimientos que no se han regularizado, realicen los trámites de licencias de funcionamiento a la brevedad ya que no habrá más prórrogas, “no va a ver marcha atrás, vamos a aplicar sanciones más enérgicas”.

Con lo que respecta a la temporada vacacional, el funcionario precisó que se intensificarán los operativos en toda la franja turística desde Pie de la Cuesta hasta Barra Vieja, para hacer cumplir lo establecido por las autoridades.