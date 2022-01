Rinde Abelina López informe de acciones por 100 días de gobierno

Anuncio

“Hoy Acapulco tiene un gobierno de cambio, en Acapulco hoy se vive y se respira transformación”, destaca Evelyn Salgado Pineda

Acapulco Gro; a 16 de enero del 2022.- Con el respaldo de la ciudadanía y de representantes de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad civil, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, rindió su informe de actividades a más de 100 días de su llegada, compartiendo los avances obtenidos al combatir siete problemas prioritarios de una administración colapsada.

En el parque de la Reina, la presidenta municipal dio a conocer los logros en el tema del abastecimiento de agua, en la recolección de basura, sus acciones para combatir la pobreza y la desigualdad económica, los avances en seguridad, limpieza de playas, perspectiva de género y el rescate de la administración.

En su discurso, López Rodríguez reiteró su amor por Acapulco y su compromiso de servir, destacando que a través de este acto de rendición de cuentas puede informar a la población que fueron recolectadas más de 40 mil toneladas de basura de las calles en los primeros 30 días de gobierno, y la eliminación de contratos con empresas privadas para la recolección generando un ahorro de más de 45 millones de pesos que han sido destinados al saneamiento de las finanzas municipales.

Aunado a ello, las gestiones que ha realizado ante dependencias estatales y federales para mejorar el abastecimiento de agua en las colonias, logrando una inversión conjunta por 84 millones de pesos y con una inversión municipal de 156 millones se pudieron adquirir 92 equipos de bombeo y la rehabilitación de 14 más, garantizando así el agua en 8 de cada 10 hogares.

Asimismo, compartió con los asistentes los avances obtenidos en materia turística, los esfuerzos para reactivar la economía de Acapulco, con la llegada de cruceros y la promoción de eventos nacionales e internacionales, logrando ocupaciones hoteleras por arriba del 80 por ciento que no se tenían desde dos años atrás por la pandemia del COVID-19.

La primera autoridad de este municipio destacó la puesta en marcha del operativo Refuerzo Acapulco la llegada de 100 elementos de seguridad para el refuerzo de labores de vigilancia en la ciudad, adelantó la llegada de 200 elementos más en los próximos meses. La alcaldesa informó sus esfuerzos para mantener las playas limpias dijo que a su llegada se vertían 750 litros de aguas negras cada minuto directamente a la bahía, y hoy no se vierte ni un litro.

La presidenta municipal aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la población a trabajar de la mano y seguir avanzando en los diferentes rubros, aceptó que a pesar de los esfuerzos realizados son múltiples los problemas de Acapulco por lo que se necesita del apoyo de la ciudadanía para lograr el avance de la ciudad.

“Estoy consciente de que los problemas de Acapulco no están ni cerca de solucionarse, sería una utopía de mi parte creer que en 100 días tengo resueltos todos los problemas, los invito, hoy, aquí, a que hagamos todos un compromiso, sin partidos políticos, sin grupos sociales, sin recelos de ningún tipo, a que juntos, hombro a hombro, cada una y cada uno de los acapulqueños pongamos todo lo que esté de nuestra parte para construir no solo un mejor gobierno, sino una mejor sociedad”, dijo.

Durante el informe, la alcaldesa informó al pueblo acapulqueño que ha reducido la nómina del Ayuntamiento, eliminando puestos fantasmas, logrando un ahorro de 16 millones de pesos. Así también detalló que ha realizado los pagos al adeudo de las cuotas sindicales que dejó la administración pasada, destacó pagos oportunos del ISSSPEG, INFONAVIT, y al servicio de salud para el personal de seguridad pública y protección civil.

El abono a los adeudos con el SAT que ha realizado su gobierno también fue destacado en su discurso, de igual manera su propuesta de reestructuración de deuda ante el Congreso del Estado y la instalación de consejos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia a la mujer, la recuperación de espacios públicos y más.

Por su parte, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda reconoció la trayectoria de la presidenta municipal y los avances obtenidos en estos primeros 100 días de gobierno, destacó que Abelina López Rodríguez representa un gobierno de cambio que se rige bajo los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar.

“Estamos viendo que Acapulco tiene un gobierno de cambio, en Acapulco hoy se vive y se respira transformación al frente de la presidencia está una mujer que es del pueblo para el pueblo y por el pueblo, así es Abelina López Rodríguez nuestra presidenta de Acapulco, una mujer que ama profundamente Acapulco, vamos a seguir trabajando, Acapulco brilla y va a seguir brillando con el apoyo de su gobernadora que es su amiga y su aliada querida presidenta vamos a seguir trabajando para que nuestro Acapulco siga brillando”, destacó.

Estuvieron presentes, el comandante de la 27 zona Militar, Federico San Juan Rosales; el Capitán Armando Sosa, en representación del comandante de la VIII Región Naval, Julio César Pecina Ávila; el general Grupo Piloto Aviador Diplomado Estado Mayor de la zona Militar 07, José Ernesto Sandoval Aguilar; el consejero Nacional de Morena, Emilio Ochoa Pérez; los senadores José Narro Céspedes y Manuel Añorve Baños.

Los diputados federales, Luis Edgardo Palacios Díaz y María Del Rosario Merlín García; los diputados locales, Julieta Fernández Márquez, Joaquín Badillo Escamilla, Bernardo Ortega Jiménez, Alfredo Sánchez Esquivel, Yoloczin Domínguez Serna, Marben de la Cruz Santiago, Jacinto González Barona, Estrella de la Paz Bernal, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Beatriz Mojica Morga y Marco Tulio Sánchez Alarcón, además de integrantes del gabinete estatal y regidores municipales.