Respaldan candidatas a diputadas y regidoras a Abelina López Rodríguez

*Exigen el retiro de la candidatura por la violencia de género que ejerce sobre Abelina López.

Acapulco Gro; a 28 de mayo del 2021.- Las candidatas a diputadas de los diferentes distritos en Acapulco, así como las integrantes de la planilla municipal, ofrecieron una conferencia de prensa dónde dieron a conocer que ya hay una denuncia por violencia política contra la mujer en razón de género, contra Ricardo Taja Ramírez y a su vez respaldaron a la candidata Abelina López Rodríguez tras los dichos del candidato de la alianza PRI-PRD.

En su intervención, la candidata por el Distrito 5, Beatriz Mojica Morga señaló que “queremos informar que ya hay una denuncia que interpuso el equipo de nuestra candidata Abelina López Rodríguez, por lo que exigimos que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero resuelva a la brevedad la sanción para el candidato de la alianza PRI-PRD Ricardo Taja Ramírez, que implica el retiro de la candidatura por los actos misóginos y machistas que se exhibieron en medios de comunicación”.

Además señaló que “yo le pediría en específico al candidato que se tome unos cursitos de género, porque debe de darse cuenta que en este estado, en esta ciudad hay alerta de género y tiene que ver con que de estas expresiones machistas, muchos de los hombres pasan al feminicidio y por tanto no podemos permitirlas en ninguna circunstancia”.

En su intervención, la candidata por el Distrito 4, Citlali Calixto, dijo que por desgracia, este proceso electoral que tendría que ser cívico, democrático, plural y respetuoso ha sido golpeado por los señalamientos “machistas y retrogradas “, que constituyen violencia política en razón de género.

Por ello condenó este tipo de actos, los cuales aseguró que buscan afectar los derechos políticos de una mujer por el simple hecho de ser mujer y añadió que “como candidatas, como funcionarias públicas, como gobernantes, la ciudadanía tiene derecho de cuestionarnos, sin embargo la crítica y el cuestionamiento siempre deberán ir entorno a nuestras acciones y no al hecho de que somos mujeres, no pueden descalificarnos porque no tenemos hijos”.

Estrella Bernal, candidata a diputada por el Distrito 3, dijo que “de entrada estamos demostrando unidad, somos mujeres que venimos con el propósito de servir y ya basta que nos tachen y que por el hecho de ser mujeres piensen que no podemos, claro que podemos y es lamentable lo que está sucediendo con las descalificaciones contra nuestra candidata Abelina López Rodríguez”, aseveró.

En el mismo sentido fueron las participaciones de las candidatas, Leticia Castro, candidata por el Distrito 6, quien señaló que Taja Ramírez es misógino y machista, mientras que la candidata por el Distrito 7, Miriam Tenorio pidió a la población que no voten por representantes con este grado de machismo.

Además estuvieron, la integrante de la Comisión Política, Mily Ramírez y las integrantes de la planilla municipal, la candidata suplente a la alcaldía, Maricela Ponce Lanche, la candidata a regidora Candia Salas y Damaris Ruano.