Refrendan Waltonistas apoyo a candidata Abelina López Rodríguez

Acapulco Gro; a 18 de mayo del 2021.- La mañana de este martes, integrantes del equipo de Luis Walton Aburto, refrendaron su apoyo a la candidata, Abelina López Rodríguez en conferencia de prensa, donde aseguraron que estarán realizando trabajos de campaña para llegar a la alcaldía de Acapulco el próximo 6 de junio, mientras que la abanderada por MORENA dijo que con esto incrementarán las preferencias hacia su favor y aumentará la ventaja de 2 a 1 que tiene.

Durante el evento, López Rodríguez señaló que “yo quiero, de manera humilde, agradecer el gran apoyo y respaldo del licenciado Walton (…) agradezco el gesto de su nobleza para el cierre de este proceso electoral, sin duda la contribución de ellos viene a sumar para el triunfo del 6 de junio”.

En su mensaje ante medios de comunicación señaló que pueden estar seguros de que en su administración se va a trabajar el bien y “jamás voy a afectar a la ciudadanía, mi interés es noble, mi interés es servir con pasión con honestidad, servir dónde podamos entre todos hacer que el turismo nacional e internacional nos regrese a ver”.

Por su parte, el exdiputado local Mario Ramos del Carmen mencionó que el motivo de la conferencia fue para presentar a varios líderes destacados, impulsores de los trabajos políticos y gente de izquierda, quienes están convencidos de que “hoy para Acapulco tenemos una buena candidata, una persona que no ha sido producto de la ocasión o de la recomendación”, aseveró.

En el evento también estuvieron Gabriel Ortiz, ex síndico y ex secretario general del Ayuntamiento; Juan Larequi Radilla, ex delegado de Transportes; Isabel Zapoteco, ex regidora; Efrén Valdés, ex director de Protección Civil; Ramiro López Segura, ex funcionario municipal; Alejandro Ortiz; Mateo Marcial, delegado municipal de Paso Limonero; Gabriel Brito, ex director de Cultura; María Baños Clavel, coordinadora distrito 5; Edgar Tapia, Enlace de sociedad civil y grupos empresariales; Rodolfo Sánchez Cruz, coordinador distrito 8; Michel Atrisco, ex funcionario municipal, Emilio Ortega, ex diputado local, entre otros liderazgos.