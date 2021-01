Recibe Yoshio Ávila adhesión y respaldo de la CTM de Sergio Valle

*Acapulco merece romper con los vicios del pasado: Yoshio Ávila.

Acapulco Gro; a 10 de enero de 2020.- El aspirante a la candidatura por Morena para la Presidencia Municipal del puerto, Yoshio Ávila González recibió la adhesión y respaldo de Sergio Valle Álvarez, secretario general del Sindicato Estatal de Transportistas y Trabajadores de la Construcción CTM en Guerrero, en un hecho histórico e inédito en el país.

Acompañado de José Valle Álvarez, destacado líder sindicalista y representante de los trabajadores de corporativos nacionales, así como hotelería y transportes, Sergio Valle señaló que han tocado las puertas del Partido de Morena, que representa el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que, de acuerdo a su perspectiva, parece justo y razonable.

Agregó que buscan aportar “su granito de arena” para fortalecer el proyecto de nación “y vamos a trabajar con los principios de la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar”, apuntó.

Recalcó que la figura de Yoshio Ávila no tiene ningún interés personal de la vida pública, puesto que no tiene cola que le pisen y, además, cuenta con arraigo por ser un acapulqueño joven oriundo del puerto, nacido y crecido en los barrios populares.

“Hoy la CTM Cuarta Transformación tiene aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco y se llama Yoshio Ávila”, destacó.

Ante más de trescientos agremiados Valle Álvarez destacó que los trabajadores de Acapulco en la industria de la construcción, sector obrero y popular que encabezan, respaldan el proyecto de Yoshio Ávila en busca de la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal del puerto de Acapulco.

Por su parte, el líder social morenista, Yoshio Ávila, quien agradeció el respaldo y la adhesión de esta importante organización gremial que aglutina a miles de trabajadores, puntualizó que han pasado muchos años, desde que los verdaderos liderazgos de la CTM en Guerrero se ganaron el honor y el respeto de la base popular y trabajadora del estado.

Abundó que los Valle se han caracterizado por defender a la base trabajadora del estado a pesar de que han visto ir y venir a distintos políticos por lo que se los reconoció junto a los asistentes a este evento que se llevó a cabo en un salón de la colonia Cayaco.

Ávila González recalcó que la clase trabajadora sale diariamente a la calle a trabajar “sin que nadie pueda decir que le hemos robado un solo peso a nadie”, que este sector tiene que sumarse para defender los principios de la 4T.

El joven político refirió que la decisión que toma Sergio Valle, con su liderazgo al frente, para dar un paso al frente y combatir los vicios que dejaron en la pobreza a este municipio, merece el reconocimiento de la base trabajadora, pero también del pueblo de Acapulco.

Finalmente, el Presidente de la Asociación Civil, Compromiso Ciudadano expresó que, con el apoyo de la base trabajadora, el sector obrero y el apoyo de esta organización, “haremos que llegue de verdad la cuarta transformación al puerto de Acapulco”.

“En Guerrero, los líderes Valle se hacen llamar la CTM de la Cuarta Transformación”, sentenció.

En el evento estuvo engalanado con la presencia del diputado Federal del distrito ocho, Javier Manzano, el Delegado de Punta Diamante, en Lomas de Chapultepec, el ex campeón mundial peso pluma, Marco Villasana, el Presidente de la asociación civil Calentanos Unidos por Acapulco (CUA), Alejandro Suazo, así como decenas de liderazgos que se adhieren a defender a Morena, este 2021