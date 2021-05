Rechaza excandidato de MC haberse adherido a la coalición PRI-PRD para recibir dinero o prebendas

Acapulco Gro; a 18 de mayo del 2021.- El excandidato de Movimiento Ciudadano (MC), a la diputación local en el distrito 07 de Acapulco, Alfonso Gutiérrez Chávelas, rechazó de manera contundente haber renunciado a candidatura y adherirse a la coalición PRI-PRD, para obtener dinero o algún otro tipo de prebenda.

En conferencia de prensa donde estuvo arropado por los dirigentes municipales del PRI, Sofío Hernández Ramírez y Bulmaro Cabrera Rojas del PRD, así como por un nutrido grupo de integrantes de su equipo de trabajo, Alfonso “Poncho” Gutiérrez, pidió al dirigente estatal de MC, Adrián Wences Carrasco, que demuestre con pruebas contundentes su señalamiento en el sentido de que había renunciado a la candidatura naranja para obtener dinero y otros beneficios apoyando al también aspirante a la diputación local Ricardo Astudillo Calvo.

“Desde aquí le pido a Adrián Wences que compruebe sus declaraciones, porque de lo contrario estará incurriendo nuevamente en el delito de violencia electoral, motivo por el cual recientemente ya fue sancionado por el IEPC”, dijo.

Asimismo, “Poncho” Gutiérrez como afectivamente lo conoce la gente en el distrito 07, denunció a “quién resulte responsable” dentro de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano”, porque el “alguien estuvo cobrando y gastando miles de pesos a su nombre”, pero sin que él supiera algo.

“Recientemente el INE me entrego un oficio donde me pide que informe a detalle, sobre el uso de 13 mil pesos que presuntamente utilice como gastos de precampaña, lo cual desconozco completamente porque en Movimiento Ciudadano jamás me dieron nada. El problema es más grave porque me he enterado que hay otros 8 oficios más que están dirigidos a mí pero con diferentes cantidades, por lo que voy a proceder legalmente y hasta donde tenga que llegar para que se aclare todo ese asunto del dinero que nunca recibí”.