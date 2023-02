Reapertura Abelina López, actividades en CADI Libertad

“Encontré una guardería que me brindará la confianza y seguridad de dejar a mi bebé”, expresan padres de familia.

Acapulco Gro; a 08 de enero de 2023.- Durante la reapertura del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) Libertad, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, reconoció el trabajo, dedicación y empeño que pone a diario el personal que integra el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Acapulco.

Acompañada de regidores, funcionarios y personal del patronato, la alcaldesa, Abelina López, afirmó que su gobierno seguirá realizando acciones a favor de madres y padres de familia que requieren de guarderías para sus hijos.

La primera autoridad de Acapulco dijo estar contenta con la reapertura de CADI Libertad, luego de permanecer cerrado más de tres años a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

“Este lugar, estoy segura, que va a ayudar a muchos papás, a dejar sus niñas y niños, en ustedes familia DIF, son ustedes la grandeza de este lugar, sin ustedes nosotros no somos nada, ustedes son las que le ponen el corazón a este lugar. Su esfuerzo, su entrega hace posible hoy la apertura. Me da gusto saludarlos y me da gusto la reapertura de este Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil colonia Libertad, pero agradecer a todos y a todos quienes estamos aquí involucrados para que esto sea posible”, dijo.

Por su parte, la presidenta del patronato DIF Acapulco, Mara Iris Saguilán Bibiano, informó que el organismo a su cargo cuenta con dos Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil: Libertad y Tránsito, espacios donde se proporciona atención integral a menores de 3 meses a 4 años y se brinda protección, estancia, alimentación, educación, salud y recreación.

Asimismo, refirió que recibió los CADI en deterioro y sin brindar el servicio a consecuencia de la pandemia por el COVID-19.

“Después de años y meses de permanecer cerrados, con el apoyo de nuestra presidenta municipal, la maestra, Abelina López Rodríguez, y de nuestros benefactores empresarios, hoy estamos aquí para dar la reapertura de este CADI”, dijo.

Por su parte, la coordinadora del CADI Libertad, Judith Castillo Salinas, agradeció a la alcaldesa la rehabilitación del centro.

En representación de los padres de familia, la señora, Leslie Mayrany Carbajal Mota, compartió que forma parte de la primera generación de CADI Libertad y que ahora su hijo asiste a ese centro. Además, agradeció a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, la reapertura, ya que ayudará a los padres y madres que trabajan en el cuidado de sus hijos.

“Hoy regreso a CADI Libertad, pero ahora como madre de familia, requiriendo el servicio para mi hijo Karim Jaciel de un año, me llevé un año esperando la apertura pues la verdad no encontré una guardería que me brindará la confianza y seguridad de dejar a mi bebé como CADI Libertad, en el CADI sé que estará en buenas manos, es un lugar seguro, gracias a la Abelina López Rodríguez por preocuparse por los niños y permitir que CADI Libertad siga atendiendo a este sector”, dijo.

También la regidora y presidenta de la Comisión de los Derechos de las niños y niños, Judith Luna Nava, dijo que la reapertura es otro logro más de la alcaldesa y felicitó al personal administrativo y operativo que labora en el lugar.

Junto a personal del DIF, regidores y funcionarios, la alcaldesa Abelina cortó el listón inaugural del CADI Libertad y posteriormente realizó un recorrido.

Durante el evento se dijo que en el CADI se hicieron trabajos de pintura general, tanto en el exterior como interior del inmueble, poda de árboles, plomería, electricidad, rehabilitación del mobiliario, de mantenimiento de áreas verdes, aires acondicionados y extintores, entre otros.