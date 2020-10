Realiza Yoshio Ávila llamado provocativo a los corazones de la ciudadanía

El llamado incluye a toda la clase política, liderazgos sociales y empresariales del municipio y a todos los ciudadanos libres a que no permitan que nadie chantajee la opinión pública.

*Recalcó que el condicionamiento del pasado no puede dirigir los esfuerzos nobles por sacar adelante el futuro del municipio.

Acapulco Gro, a 05 de octubre de 2020.- El Presidente de la Asociación Civil Compromiso Ciudadano hizo un llamado provocativo a los corazones de la ciudadanía ante la opción de un verdadero cambio en el 2021.

Dicho llamado incluyó a toda la clase política, liderazgos sociales y empresariales del municipio y a todos los ciudadanos libres a que no permitan que nadie chantajee la opinión pública.

El líder natural de Morena acudió a una sesión de la Asamblea Ciudadana de Guerrero A.C., a quienes les expresó que “tenemos que organízanos, unir corazones y sacudir conciencias para ir a dotar del municipio de lo que se merece”.

Ávila González manifestó que la exigencia es que “ante el doble compromiso seamos doblemente humildes, doblemente sensibles, pues no podemos tener distanciada ni divorciada a la clase política, empresarial y gubernamental del ciudadano que espera que alguien le dé una mano”.

Dicho compromiso impedirá “que nunca más lleguen las viejas prácticas que dejaron hundidos en la miseria a nuestro estado y nuestro municipio”

Y recalcó que el 2021 será una opción de cambio hacia adelante y no hacia el pasado. Ya que, desde su perspectiva, más de 30 millones de mexicanos sepultaron las viejas prácticas políticas entre el 2018 con el voto libre y democrático.

“No podemos desdeñar a la clase trabajadora, no podemos ofenderla, no podemos faltarles al respeto, no podemos jugar con la dignidad de los prestadores turísticos”, destacó.

Además, recalcó que el condicionamiento del pasado no puede dirigir los esfuerzos nobles por sacar adelante el futuro del municipio. “El chantaje del pasado no puede dirigir los sueños del futuro de las nuevas generaciones”, insistió.

Durante su participación de dicho foro, reiteró que “en Acapulco las oportunidades tienen que llegar sin condicionamiento de nada, de apellidos, de compadres” y que el futuro de este municipio tiene que imponerse en el sueño en donde todos logren acuerdos, independientemente de su militancia partidista, su grupo político o su simpatía a cualquier proyecto, “porque todos queremos que le vaya mejor al municipio”.

El morenista destacó que hoy, los ciudadanos libres no están dispuestos a permitir el regreso de la política rapaz que vino a destruir los sueños de todos aquellos que pidieron una oportunidad y nunca se las dieron.

Resalto que ha sido de los pocos actores políticos que ha salido a la opinión pública a promover que no haya división ni a descalificar a nadie.

Por otra parte, precisó que ante los tiempos de la pandemia que ha golpeado a todo el mundo, la crisis sanitaria derivó una crisis económica que llama a todos los actores políticos, sociales y gubernamentales a que se sumen a un plan de rescate económico desde lo local. “Lo pedí de tiempo atrás, para que las familias sufran menos de lo que hoy están sufriendo”, acotó

Y finalmente, Ávila Gonzáles se dijo fanático de la democracia y puntualizó que el debate y señalamiento de ideas es sano, pero “nadie puede decir que Yoshio Ávila tiene cola que le pisen.”