Ramiro Solorio apoyará a las víctimas del delito

Yo he sentido en carne propia el dolor de perder a un ser querido, y por eso no les puedo fallar., les dijo el candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano.

Acapulco Gro; a 19 de mayo del 2021.- El candidato a la Presidencia Municipal de Acapulco por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Ramiro Solorio Almazán, estuvo el día de hoy recorriendo la colonia Carlos Salinas de Gortari, casa por casa saludó a todos los vecinos y escuchó una a una sus peticiones.

Ahí señaló que “Acapulco se encuentra en el séptimo lugar entre las ciudades más violentas del mundo, todos los días están matando a nuestros paisanos y hay más de 280 familias que siguen buscando a sus familiares desaparecidos, durante mis recorridos me he encontrado con muchas personas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos producto de la violencia que se vive en nuestro puerto”.

Ante este terrible escenario, el maestro Ramiro Solorio señaló, “hemos tenido gobiernos indolentes e insensibles, que no se han acercado a brindar el apoyo a las víctimas”.

“Quiero decirles que existe un Fondo para las víctimas del delito, en el primer año se tenían contemplados 60 millones de pesos, ¿qué le han hecho a este dinero? Donde quiera que vaya encuentro a los familiares de víctimas en el total abandono, nadie los voltea a ver”.

El maestro Ramiro Solorio, dijo a los vecinos: “Actualmente ni siquiera se cuenta con un padrón de las víctimas del delito, esto será lo primero que haré en mi gobierno para poder garantizar que los recursos lleguen a las víctimas”.

El Brother destacó que, “Sera un presidente municipal sensible y solidario, mi prioridad será apoyar a las familias de personas desaparecidas y a las víctimas del delito, siempre estaré del lado de las víctimas. Yo he sentido en carne propia el dolor de perder a un ser querido, y por eso no les puedo fallar. Lucharé incansablemente y el día de mañana podré mirarlos a los ojos, al saber que hice todo lo posible por recuperar la tranquilidad de nuestro bello Acapulco”.

Doña Mirna Manzanares Benítez le dijo: “A mí me mataron a mi hija y a mi yerno, dejaron huérfanos a sus tres pequeños de los cuales ahora me hago cargo; el gobierno nunca me ayudó, a pesar de que fui muchas veces al Ayuntamiento a solicitar ayuda, yo confío plenamente en El Brother, porque es el único que puede entender el dolor que yo siento. A nadie le importa lo que sufrimos, nadie quiere hacer nada por la violencia que se vive actualmente, y él es el único que realmente puede luchar y ayudarnos. Mi voto es para El Brother porque es el único que ha mostrado sensibilidad, es el único que lucha y nos defiende”.