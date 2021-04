Que la Cuarta Transformación no quede solo en letra, que aterrice en la ciudadanía: Rosario Merlín

Aunque no hay aún algún candidato a la alcaldía del puerto, trabajará con quien quede reconocido por la dirigencia nacional.

*No vamos a permitir que nos quiten a nuestro candidato a gobernador, defendió.

Acapulco Gro; a 04 de abril de 2021.- “Que la Cuarta transformación no quede solo en letra, que aterrice en la ciudadanía”, expresó la candidata al distrito nueve federal por Morena, Rosario Merlín García.

Durante su arranque de campaña, en el primer minuto de hoy, la diputada con licencia, quien busca la reelección de la curul en el Congreso de la Unión, señaló que la cuarta transformación también debe aterrizar en el campo y sobre todo en los sectores más desprotegidos.

Refirió que, con su gestión, debe de lograrse que la Cuarta Transformación llegue de igual manera a los empresarios para que generen mejores condiciones.

La gestora social, refirió que será compromiso realizar iniciativas de ley que beneficien a los mexicanos y sobre todo a los acapulqueños, “pues el compromiso es con México”.

Asimismo, la hoy candidata del distrito nueve federal, advirtió que quienes hoy no voten por Morena, estará aprobando que se quiten los recursos para los adultos mayores, el apoyo a los becarios y discapacitados, así como el empleo temporal y apoyo del campo.

“Aquellos que no estén apoyando la Cuarta Transformación con Morena, están apostándole a que vuelvan esos partidos que nos han vendido, como han vendido todas las paraestatales de nuestro país. Ni un voto más a esos partidos, todos vamos por Morena”, destacó.

Además, reclamó la importancia de conservar y distinguir los preceptos de la Cuarta Transformación que consisten en no robar, no mentir y no traicionar al país.

Finalmente, en una concentración que llevó a cabo en la Diana Cazadora del puerto de Acapulco destacó que Morena es el partido de la honestidad y de la verdad. Por ello, refrendó su apoyo a Félix Salgado Macedonio, de quien dijo va a recuperar la candidatura a la gubernatura de Guerrero. “No vamos a permitir que nos quiten a nuestro candidato”, concluyó.

En entrevista con los medios de comunicación, Merlín García al ser cuestionada sobre si hará campaña con el candidato a la Presidencia Municipal de Acapulco, respondió que, aunque no hay aún algún candidato a la alcaldía del puerto, trabajará en esta campaña electoral, con el hombre o mujer que quede como candidato.

Estuvieron presentes el dirigente de la organización Construyendo Ciudadanía, Isaías Arellano; el aspirante a regidor municipal, David Aguilar González; la candidata a la diputación nueve federal suplente, Any Sánchez, la regidora Mayra Reyna Reséndiz y el candidato a diputado local, Joaquín “Jacko Badillo”.