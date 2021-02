Protestan jubilados del ISSSPEG a las afueras de las oficinas de finanzas de costa azul

Señalaron que se mantendrán en protesta y en caso de no tener respuesta favorable a sus peticiones, volverán a tomar oficinas y siempre de manera pacífica.

Acapulco Gro; a 10 de febrero del 2021.- Cerca de las 9 de la mañana un grupo de 60 maestros jubilados protestaron a las afueras de la administración estatal número en costa azul, donde exigieron el pago de su aguinaldo y prestaciones que desde el 2017 no han sido solventadas.

Comentaron que son cerca de 5 mil maestros los afectados en todo el estado, los que arrastran pagos de cuotas, aguinaldos y otras prestaciones, además solicitaron a los gobiernos estatal y municipal a que realicen el pago total de lo que se adeuda.

La secretaria de organización de la sección número 3, Elizabeth García señaló que tuvieron una reunión con el director del ISSSPEG, Jesús Manuel Urióstegui donde acordaron que les pagarían el 50 por ciento de las prestaciones y aguinaldos pendientes, sin darles una fecha de cuando realizarían el pago restante.

“El licenciado Urióstegui, nos dijo que no hay dinero para realizar el pago total de todo y solo pegarían las mensualidades en partes, no hay ningún compromiso con el gobierno estatal, nos dijeron que cuando tuvieran dinero nos pagarían sin darnos una fecha y culparon a los gobiernos municipales de no tener forma de pagar”, señaló Elizabeth García.

Los maestros jubilados culpan al gobierno estatal de lo que pueda suceder durante la protesta, pues a sabiendas qué hay una pandemia se ven obligados a manifestarse y en caso de tener un contagio de COVID-19 los únicos culpables serán las autoridades estatales y municipales.

Por último, señalaron que se mantendrán en protesta y en caso de no tener respuesta favorable a sus peticiones, volverán a tomar oficinas y siempre de manera pacífica, sin afectar a los ciudadanos a quienes les pidieron comprensión y una disculpa por las molestias causadas.