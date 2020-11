Presentar propuestas que se incluyan en el presupuesto de egresos 2021, es el reto de la nueva dirigencia de la CNC en Acapulco

Por: Enrique Villagómez/Staff Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 15 de noviembre del 2020.- Isidro Muñoz Rodríguez, nuevo presidente del Comité Municipal de la CNC en Acapulco, aseguró que uno de sus principales retos como nuevo dirigente del sector campesino, será presentar proyectos que se incluyan en el presupuesto de egresos 2021 del Ayuntamiento en Acapulco.

En declaraciones que ofreció luego de rendir protesta como nuevo líder de la CNC en este destino de playa, Muñoz Rodríguez puntualizó que buscará reactivar la productividad del campo en Acapulco, luego de que, durante los dos últimos años, el sector campesino ha sufrido el desmantelamiento de dicha productividad

“Es necesario que los sistemas producto que son representativos de Acapulco como el mango, coco, maíz y cacahuate, puedan ser apoyados y vistos como unos sistemas aparte”, destacó.

Criticó que el Ayuntamiento sigue careciendo de una visión propia de lo que es la productividad, porque sigue aplicando una política desglosada de lo que hace el gobierno federal, y eso es muy lamentable para el agro local.

Refirió que el presupuesto de egresos de la Federación que recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados, observa un 42 por ciento menos de recursos en comparación con el que se ejerció el año pasado, y, por si fuera poco, dejaron un presupuesto para el campo todavía mucho menor que al ejercido en 2014.

“Han desaparecido 4 fideicomisos que eran operados a través de órganos de gobierno y que no eran elefantes blancos. Un ejemplo es el FIRA que todavía existe como dependencia, pero ya no tiene un solo peso para operar. Otro caso es el FIFONAFE que no es otra cosa que el fideicomiso para el fomento ejidal, el cual atendía los problemas que hay entre ejidos por la tenencia social de la tierra, pero lamentablemente también ya desapareció”.

En temas electorales, el nuevo dirigente del Comité Municipal de la CNC aceptó que, durante 2018, “muchos priistas dieron el voto en contra del PRI”, pero hoy muchos de ellos “ya reflexionaron en el sentido de que haber actuado con resentimiento fue contraproducente”

Destacó que el año pasado el programa del Fertilizante gratuito resulto un “rotundo fracaso”, y que este año fue “medianamente positivo” gracias a la participación directa del gobierno del estado, por lo que para el próximo año los hombres del campo se tendrán que reagrupar de nuevo.

Finalmente, Muñoz Rodríguez adelantó que este sector presentará sus propias propuestas para participar por Acapulco en el proceso del 2021, pero siempre privilegiando la unidad del partido.