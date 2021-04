Presenta Sheila Soto denuncia ante la FEPADE, por actos de intimidación

Chilpancingo Gro; a 15 de abril de 2021.- El pasado fin de semana, a punta de pistola, fue despojada de su vehículo un integrante del equipo de trabajo de la candidata a diputada federal Sheila Soto Manzano, ante esto la representante de la alianza Va por México solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), esclarecer los hechos y otorgarle medidas de protección, pues calificó el agravio como un acto de intimidación en su contra.

Entre las medidas de seguridad que la candidata a diputada federal por el distrito 04 de Acapulco solicitó se encuentran la vigilancia en su domicilio, protección policial en todo momento y la prohibición de cercanía con Pablo Amílcar Sandoval, candidato de Morena por el mismo distrito y a quien señaló como un probable responsable del incidente violento.

“No podemos permitir que este tipo de actos queden impunes, sobre todo cuando él ya tiene dos denuncias por violencia política hechas por miembros de su propio partido”, recalcó la candidata aliancista en alusión al ex delegado federal, quien se encuentra imputado por los hechos.

Por su parte el abogado de Sheila Soto afirmó que esclarecer si Amílcar Sandoval es el actor intelectual de los hechos es una tarea de la Fiscalía del Estado de Guerrero.

Finalmente, la candidata de la alianza Va por México subrayó: “yo no me voy a dejar, vamos a ganar a la buena como siempre lo hemos hecho con el apoyo de las y los acapulqueños”, e hizo un llamado a las demás candidatas a no dejarse intimidar y denunciar cualquier acto de violencia política de género.