Presenta Abelina López y Marcelo Ebrard proyecto de inversión para Acapulco

Anuncio

+ Solicita la alcaldesa al funcionario federal de manera pública, siga apoyando al municipio con la gestión de recursos internacionales.

Acapulco Gro; a 21 de julio del 2022.- Junto al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, realizó la presentación del proyecto de Inversión Internacional de colectores para captación, conducción y tratamiento de aguas residuales en el polígono Zapata- Renacimiento, con una inversión de 8.22 millones de dólares en favor de más de 260 mil personas.

En su mensaje la presidenta municipal, agradeció al Canciller por involucrarse y gestionar recursos que permitirán hacer frente a la contaminación del río de La Sabana.

“Conocemos los problemas que adolecen a Acapulco, los asumimos con honestidad, nunca los hemos negado y en estos días les hemos mostrado personalmente la situación de emergencia que atraviesa esta parte suburbana de la ciudad, estos recursos del gobierno de los Estados Unidos ya estaban destinados para otros países, pero gracias a la instrucción que dio el Canciller al consulado de México en Orlando, y a la buena voluntad de David John Moth, convencieron para que esos recursos vinieran a Acapulco”.

De la misma manera, Abelina López solicitó al funcionario federal de manera pública, siga apoyando al municipio con la gestión de recursos internacionales.

La alcaldesa también agradeció el apoyo brindado por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Además, agradeció al propietario de la empresa Red Meters, David John Moth, por el apoyo que brinda a la comunidad acapulqueña, principalmente a aquellas colonias que han vivido en el rezago.

López Rodríguez destacó que gracias al apoyo del Secretariado de Relaciones Exteriores se hace frente al problema de los colectores en esa zona de Acapulco, el cual, ha sido un reclamo de la población desde la llegada a la alcaldía.

Ante el empresario, David John, Abelina López destacó que el proyecto no generará gastos a ningún nivel de gobierno, se comprometió a ser vigilante de que se aplique de manera transparente, siguiendo el proyecto de nación, del presidente de la República.

En su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que, siguiendo las indicaciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, hoy se trae inversión a las colonias y a los municipios, reconoció el trabajo que realizó la alcaldesa para conseguirlo, dijo que con este proyecto se da un gran paso para que Acapulco se convierta en la bahía más limpia de toda América.

“Abelina lo fue a ver, tocó la puerta, se aventuró a ir hasta Orlando, pero no de turista, no a Disney World, se fue a trabajar, fue a ver a David, fue a ver a muchas empresas y trajo resultados para Acapulco y eso lo quiero subrayar porque por eso se empieza aquí en Acapulco, tienen una presidenta municipal activa, comprometida, insistente, perseverante y se los digo porque aquí está la prueba, si no hubiese ido Abelina, David no estaría aquí, pero hoy es una realidad”.

El funcionario federal destacó que “es un honor trabajar con gente positiva como ella”. Reconoció que se puede hacer equipo para hacer frente a las grandes problemáticas que enfrenta la ciudad.

Además, propuso a David John como ciudadano honorario del puerto de Acapulco por la inversión millonaria que trae a los ciudadanos.

David John Moth participó en la presentación del proyecto, dijo que fue una sorpresa que el cónsul, Juan Sabines le comentara de la visita de la presidenta de Acapulco, ya que a pesar de que ayudan a personas de tantos ámbitos “nunca un alcalde había estado en sus instalaciones solicitando su ayuda”, por ello reconoció el compromiso de Abelina López Rodríguez.

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Jesús Flores Guevara, informó que este proyecto tiene como objetivo frenar o minimizar la contaminación del río La Sabana por medio de colectores marginales y de la planta de tratamiento de Renacimiento para proteger el equilibrio ecológico del río y la laguna de Tres Palos.

El proyecto está enfocado a la correcta canalización de las descargas de drenaje y considera los tres polígonos de la cuenca de La Sabana, el arroyo Del Muerto, el canal Del Perro y el canal de La Venta. Se realizará la construcción de aproximadamente 20 mil 50 metros lineales de colectores con diámetros de 30, 45 y 61 centímetros; se realizará el desazolve de aproximadamente 13 mil 268 metros lineales de colectores y la rehabilitación de la planta Renacimiento.

Con estos trabajos se beneficiarán 263 mil habitantes asentados en 79 colonias de la cuenca del río La Sabana. Además, se suman a las acciones emprendidas por la alcaldesa, Abelina López Rodríguez para el saneamiento de la bahía.

Asistieron al evento, el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Felipe Zatarain Mendoza en representación de Germán Arturo Martínez Santoyo; la subsecretaria para asuntos multilaterales, Martha Delgado, la directora general de Coordinación Política, Ximena Escobedo Juárez; y los expresidentes municipales, Luis Walton Aburto, Alberto López Rosas, así como diputados federales, locales, regidores y funcionarios del Ayuntamiento.