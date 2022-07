Pone en marcha Abelina López, programa “Construir para Transformar”

Anuncio

Acapulco Gro; a 01 de julio de 2022.- Con una inversión de 4 millones para la pavimentación de calles de la colonia Unidad Ciudadana y Postal, así como la construcción del comedor y escaleras del acceso principal y un aula de la Telesecundaria “Unidad Ciudadana”; la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, arrancó el programa “Construir para Transformar”, con el cual, se ejecutarán 410 obras públicas en el municipio en el ejercicio 2022 con una inversión de más de 600 millones de pesos.

Acompañada de la secretaria de Bienestar y Desarrollo Comunitario, Leticia Lozano Zavala, la alcaldesa inició su gira de trabajo en la Telesecundaria “Unidad Ciudadana”, donde, ante docentes y alumnos, dijo que para avanzar y progresar en Acapulco se requiere ver los problemas y trabajar para subsanarlos; para ello su gobierno invertirá mayor recurso en obra social en colonias y comunidades.

“Por eso me parece importante iniciar aquí el arranque de obras de este ejercicio 2022, que estamos hablando de 410 obras que vamos a hacer en todo el municipio de Acapulco con una inversión de 601 millones de pesos 740 mil, 41 obras mayor que el año pasado. Me parece que abonar a que este municipio transite en paz es regresar a ver dónde están los lugares de mayor pobreza por eso me parece importante el que podamos desde aquí iniciar el programa de obras del año 2022”, dijo.

Posteriormente, la alcaldesa dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación en la calle José María Morelos y Pavón, así como de la rehabilitación de drenaje sanitario en calle Andrés López Obrador de la misma colonia. Después acudió a la calle 11 esquina con calle 4 de la colonia Postal, para iniciar la construcción de drenaje sanitario, lugar donde estuvo acompañada de regidores.

En su participación, la secretaria de Bienestar y Desarrollo Económico, Leticia Lozano Zavala, expresó que las y los ciudadanos tienen confianza en la alcaldesa, toda vez que, es una mujer de lucha y de trabajo que cumple con sus compromisos que está trabajando en las colonias, escuelas y comunidades de Acapulco con la realización de obras sociales que están dignificando la vida de los habitantes.

“Y hoy me da mucho gusto, que aquí estos, jóvenes tengan esta oportunidad de tener una escuela digna, una escuela muy bonita. Ella (alcaldesa) siempre dijo, yo quiero ser gobierno para ayudar a mi gente y hoy lo está demostrando porque le estamos dando seguimiento no nada más a este sueño sino a muchas escuelas más pero también a muchas colonias está ayudando”, dijo.

Los habitantes de la colonia Unidad Ciudadana y Postal, agradecieron a la alcaldesa Abelina López por cumplir su compromiso de transformar las colonias de Acapulco con obras de alto impacto social que benefician directamente a las y los ciudadanos.

La presidenta del Comité de Obras de Unidad Ciudadana, Rosalía García Sedeño dijo “le damos gracias a la licenciada, a la presidenta municipal por el apoyo que nos está dando aquí en Unidad Ciudadana”.

Por su parte, el presidente de Comité de Obras de la colonia Postal, Epifanio García López, dijo que la administración municipal atendió su petición tras 30 años que lo habían solicitado, externó “quiero felicitar a una persona que sí nos ha escuchado, más que una presidenta es una amiga para mí. Quiero decirles que gracias a ella se va a hacer esta obra, se va a hacer realidad lo que siempre ustedes han anhelado por años, tenemos más de 30 años pidiéndole a los gobiernos municipales anteriores, hoy nuestra amiga Abelina, hizo el compromiso”.

También, docentes y alumnos de la Telesecundaria “Unidad Ciudadana” se sumaron a los agradecimientos hacia la alcaldesa.

El director de esa institución educativa, Jonathan Miranda Aburto, reconoció el gran compromiso que tiene la alcaldesa con la educación, ya que es un transformador para la sociedad.

“Gracias por la gestión, por esta obra, por este programa Construir para Transformar porque sabemos que lo importante de su gobierno es salvar ese tejido social que esta corrompido. Enhorabuena y muchísimas gracias por todo su apoyo”.

La alumna Itza Carbajal Maldonado, expresó: “No encontramos las palabras que expresen la gratitud que sentimos por todas las obras que usted siempre ha traído a nuestra escuela, desde que la fundó, gracias por fundar este espacio educativo, que sin duda se ha convertido en un lugar que nos transforma, que nos ayuda a volar y soñar que podemos lograr cosas grandes”.

La explicación técnica estuvo a cargo del director de Obras Públicas, Alfredo García Vázquez, quien informó que se invertirá un millón 900 mil pesos en la Telesecundaria “Unidad Ciudadana” para el comedor escolar que tendrá un área de cocina, comensales, bodega, instalaciones hidrosanitarias, en la construcción de las escaleras principales, así como un aula de clases que tendrá un piso de loseta, impermeabilización, acabados en pintura vinil, cancelería y protección de herrería; además de puertas, ventiladores y contactos.

La rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Andrés López Obrador de la colonia Unidad Ciudadana tendrá una longitud de vialidad de 7 metros de ancho, pavimento hidráulico, tubería sanitaria e hidráulica, descarga sanitaria, toma domiciliaria y muro de piedra con una inversión de 500 mil pesos, beneficiando a 120 habitantes. Asimismo, la calle José María Morelos y Pavón, de esa misma colonia, tiene una inversión de 500 mil pesos, y tendrá una longitud de 45 metros lineales por un ancho de 5.5, obra de protección con muros de mampostería e instalación sanitaria e hidráulica.

En tanto que la construcción del drenaje sanitario en la calle 11, esquina con calle 4 de la colonia Postal se invertirá 1 millón de pesos, tendrá una longitud de 140 por 7 de ancho de la calle, descarga sanitaria, toma domiciliaria con tubería, guarniciones y banquetas de concreto y pavimento hidráulico.

Al término de su gira de trabajo, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, junto a regidores y funcionarios de la Capama, escucharon las peticiones y problemáticas en torno al tema del agua y drenaje, visitando un canal que pasa por la calle 14 de la colonia La Postal.