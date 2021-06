Planteará Abelina López, reorientar recurso que envía la federación para mejoras en los Bienes Comunales

Acapulco Gro; a 27 de junio del 2021.- La presidenta municipal electa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, informó que solicitará se le permita reorientar el recurso de 500 millones de pesos que destinará el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para aplicarlo en temas prioritarios para mejorar las condiciones de la zona rural del municipio.

La tarde de este domingo, López Rodríguez realizó la gira de agradecimiento en las colonias; Electricistas, Unidos Por Guerrero y La Postal, en donde además de agradecer a los acapulqueños por el triunfo del pasado 06 de junio, informó que va a proponer al gobierno federal se le permita reorientar el recurso de 500 millones de pesos para atender necesidades prioritarias en Acapulco, pues ella conoce todo el municipio y sus necesidades.

“Estoy proponiendo con la persona que ayer me reuní de alto nivel federal, que el dinero que va a mandar de 500 millones de pesos, se me permita reorientarlo, no puede haber alguien que conozca más el territorio que Abelina, yo conozco el territorio”.

“Estoy planteando que ese dinero lo podamos destinar a los Bienes Comunales, hacerles el puente de conectividad, hacer cuatro tanques para dotar de agua a Apanhuac, Guamuchitos, Espinalillo, Cacahuatepec, así como rehabilitar sus carreteras y comenzar a ver el desarrollo de esa zona”, dijo.

A su vez, la morenista mencionó que en las obras que se realizarán en Acapulco en sus primeros 100 días de gobierno y dentro del programa “Cien Días, Cien Acciones”, se atenderá de manera equitativa los seis distritos que contempla el municipio.

De igual manera, recordó que, ya que es alcaldesa electa, entregará la carta de intención para la construcción de la ciudad deportiva en la zona Diamante, mismo que fue uno de sus compromisos de campaña y que será una realidad siendo una obra de gran impacto en Acapulco.