Plantean crear nuevo municipio en los Bienes Comunales de Cacahuatepec

Chilpancingo Gro; a 28 de octubre de 2020.- Representantes del Núcleo Agrario de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, reprocharon el “olvido” de las autoridades de los tres niveles de gobierno, y acusaron que solo los busquen en procesos electorales.

Advirtieron que no respaldarán las aspiraciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura o por su reelección, porque desde que llegó al cargo “ni siquiera nos ha recibido”.

“A la presidenta le pedimos audiencia y no nos la quiere dar, no nos quiere recibir, ya llevamos año y medio así. Nos puso a un secretario. ¿Dónde está la solución? Para nada. No hay reciprocidad”, aseveró en entrevista Francisco Morales Pino, secretario de los Bienes Comunales.

Con sus compañeros anunció que iniciarán los trámites para segregarse de Acapulco y crear su propio municipio, “para no estar desgastándonos en vueltas (y) porque no nos dan ningún apoyo”.

Issac Valeriano García y Francisco Morales Pino, presidente y vicepresidente del Núcleo Agrario de Cacahuatepec, respectivamente, entregaron este miércoles solicitudes de audiencia, apoyos y obras sociales y de infraestructura en la Jefatura de la Oficina del gobernador Héctor Astudillo Flores y en el Congreso local.

Valeriano indicó que se trata de una zona marginada y olvidada por los tres niveles de gobierno, y que necesitan escuelas porque la telesecundaria y la preparatoria popular no son suficientes para la población estudiantil.

Demandaron un hospital porque la mayoría de las familias no tienen empleo y menos para pagar el traslado de sus enfermos a los hospitales de Acapulco, sobre todo en este momento de pandemia por COVID-19, que ha causado muchos fallecimientos en los 46 anexos del Núcleo Agrario.

También pidieron la construcción de un puente para cruzar el río Papagayo, porque en temporada de lluvias registra crecientes y pone en peligro a las personas que lo cruzan en pangas, e incluso se han registrado fallecimientos por esa causa, dijo. “Tenemos mucho tiempo solicitándolo y no tenemos respuesta”, añadió.

El presidente de los Bienes Comunales informó que recientemente convinieron con el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez, la construcción de 6 kilómetros del tramo carretero de Cacahuatepec a Barrio Nuevo, “pero es poco, no alcanza”, estimó.

Mientras que el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, se comprometió a impulsar en esa zona acciones de los programas “Un Cuarto Más” y de “Paneles Solares”, y acordaron que para la construcción de estas obras serán contratados los pobladores para que tengan ingresos.

Issac Valeriano denunció asimismo que “del gobierno federal no ha llegado nada”, y reprochó: “vienen los tiempos electorales y cuando quieren el voto nos buscan, pero cuando ya están en el poder se olvidan de los bienes comunales y no cumplen con su palabra. Teniendo poder se olvidan de nosotros”.

Agregó: “la alcaldesa Adela Román se comprometió a que si ganaba la Presidencia Municipal nos iba a apoyar, pero ya lleva dos años y hasta la vez no hay respuesta”.