Pide MC que la gobernadora se reúna con familiares de los 7 jóvenes desaparecidos en Acapulco

Acapulco Gro; a 11 de septiembre del 2023.- El Coordinador Operativo de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Julián López Galeana, exhorto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que se reúna “a la brevedad posible” con los familiares de los 7 jóvenes que se encuentran en calidad de desaparecidos desde el pasado primero de septiembre en Acapulco.

Afirmó que “es momento que la mandataria ofrezca toda la empatía posible a esas familias y les demuestre que su gobierno está comprometido en buscarlos y encontrarlos con vida lo más pronto posible”, por lo que le pidió que “a la mayor brevedad” organice una reunión con todo su gabinete de seguridad y les ofrezcan garantías de que van a encontrar a sus familiares desaparecidos.

Al encabezar la toma de protesta de Donnet Cheyenne Hernández Rivera como nueva secretaria estatal de Derechos Humanos e Inclusión Social en Movimiento Ciudadano, evento al que también asistió la titular nacional de esa comisión Laura Hernández García y la regidora July Peláez Victoriano, el dirigente estatal del partido naranja insistió en que “urge” la localización de esos 7 jóvenes entre los que se encuentran dos destacados integrantes de la lucha por la defensa de la comunidad LGTB en este destino de playa.

“No es posible que esas familias vivan en la zozobra por no saber dónde están sus hijos o en qué condiciones están. Esa es una triste realidad que se vive no solo en Acapulco sino en todo México, y que lamentablemente el presidente de la republica hace en modo de chiste como que no escucha”, criticó López Galeana.

Aseguró que, por esa razón, en Movimiento Ciudadano no se le rehúye al tema, y por eso se están metiendo en la agenda de los Derechos Humanos, y por eso públicamente piden a la gobernadora Evelyn Salgado que reciba en audiencia inmediata a los familiares de estos 7 jóvenes que fueron sacados de un centro de rehabilitación desde hace 11 días.

Adelantó que, además de hacer este pronunciamiento público, Movimiento Ciudadano elaborará un documento oficial donde se le solicite formalmente a la mandataria estatal, que acepte reunirse en audiencia con los familiares de estos desparecidos, y les ofrezca certidumbre de que su gobierno esta haciendo todo lo posible por encontrarlos.