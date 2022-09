Participa Abelina López en la entrega de materiales a Promotora de Playas y apoyos de Pensión Guerrero

Anuncio

+ Vamos a seguir trabajando en coordinación, en favor de Acapulco: Evelyn Salgado

Acapulco Gro; a 02 de septiembre de 2022.- La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, acompañó a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, a la entrega de materiales y equipo a la Promotora y Administración de Playas; y Apoyos del Programa Pensión Guerrero.

En el primer evento realizado en el Parque de la Reina, la alcaldesa celebró que la gobernadora haya entregado equipo de trabajo a la Promotora de Playas, el cual ayudará para mantener limpia el área de playa y poder ofrecer una mejor imagen del puerto a los visitantes.

“Fíjense que el gobierno se sostiene no por uno, el gobierno realmente se sostiene por ustedes. Por eso me da gusto que, en este acto, la ciudadana gobernadora, la maestra, Evelyn Salgado Pineda, esté haciendo entrega de tractor, de equipo para mejorar sus condiciones de labores. Me da gusto su nobleza, ciudadana gobernadora, la sensibilidad que usted tiene para los trabajadores, para los que realmente hacen embellecer al puerto”, dijo.

En su discurso, la gobernadora reafirmó su compromiso y refrendó su respaldo para seguir trabajando en unidad con la alcaldesa, Abelina López, en beneficio de Acapulco.

“Yo quiero agradecer, enormemente, a una mujer con la que estamos y vamos a seguir trabajando en perfecta coordinación, porque así lo requiere el pueblo de Acapulco, con una gran luchadora social, con una gran mujer, con nuestra presidenta municipal de Acapulco, la maestra, Abelina López Rodríguez. Muchas gracias presidenta por acompañarnos y reiterarle mi absoluto respaldo y apoyo porque si le va bien a la presidenta, le va bien a Acapulco, a las y los acapulqueños”, afirmó la mandataria estatal.

Posteriormente, la presidenta municipal, Abelina López, se trasladó al Centro Internacional Acapulco (CIA), para participar en la entrega de Apoyos del Programa Pensión Guerrero, evento encabezado Evelyn Salgado Pineda.

En su participación, López Rodríguez se congratuló por la entrega de recursos económicos que hizo la gobernadora a adultos mayores, con el cual, dijo, que se le da autonomía a ese sector, además de que es una ayuda para ellos.