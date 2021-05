Nosotros no vamos a andar con medias tintas, venimos a sanear el Ayuntamiento de Acapulco: Igor Aguirre

Todo tiene que ser transparente, como la política que usa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy el PT está de su lado, y siempre va estar de lado de los que me menos tienen, dijo.

Acapulco Gro; a 30 de abril del 2021.- El Coloso, la unidad habitacional considerada una de las más grandes en Latinoamérica, fue visitada por el candidato a la presidencia de Acapulco por el Partido del Trabajo (PT), Igor Aguirre Vázquez, quien afirmó conocer las necesidades tanto de servicios públicos, como en materia económica que se viven en la zona.

Aguirre Vázquez se pronunció a favor de que hoy los habitantes de esta magna unidad habitacional obtengan préstamos para poder rehabilitar sus edificios, que llevan más de 40 años de existencia, “yo Igor Aguirre vengo a proponerles trabajo, trabajo para que se rehabiliten sus edificios, que la mano de obra se quede aquí entre los suyos, para poder generar empleos, para los que hoy lo perdieron por esta pandemia”.

Afirmó también que “nosotros no vamos a andar con medias tintas, los corruptos, se tienen que ir, los abusivos que pretendan golpear la economía de los que menos tienen, se van a ir, no voy a tolerar, en mi gobierno, las famosas mochadas, aquí todo tiene que ser transparente, como la política que usa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy el PT está de su lado, y siempre va estar de lado de los que me menos tienen.