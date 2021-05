“No tengo cola que me pisen ni mancha que me avergüence”: Jaime Colón

*La gente está harta del abandono que sufre del gobierno federal

*Tenemos que reactivar el empleo para que la economía sea beneficiada

Acapulco Gro; a 25 de mayo e 2021.- Sin ambages, el acapulqueño bien nacido, hoy candidato a diputado federal, suelta a quemarropa su presentación personal al ciudadano que atento lo escucha y atiende la propuesta:

—No tengo cola que me pisen ni mancha que me avergüence. He sido hombre de trabajo y conocedor de la ruta de las comunidades rurales y la zona suburbana de Acapulco donde me reconocen porque he sabido cumplir mi chamba en el gobierno municipal, estatal y federal.

Siempre dispuesto al diálogo y discusión con argumentos, Jaime Luis Colón García se define como una persona que no le rehúye a la tarea titánica de transformar la tarea titánica del abandono en que se encuentra el Acapulco rural, pero también el suburbano y ni qué decir de la zona Diamante que forma parte del distrito electoral federal por el que compite.

En su ruta por la búsqueda del voto popular, Colón García ha conocido la necesidad urgente de los acapulqueños que no tienen trabajo y que tampoco han sido debidamente atendidos por la autoridad federal a la que culpan por el mal manejo de una pandemia que un día sube y que otro día baja, pero que mantiene en la zozobra económica a miles de familias.

Hijo de locataria del mercado de El Coloso, el candidato de la coalición Va por México sostiene que la reactivación económica es una de las principales tareas que deberán tener los próximos diputados federales cuya labor será recomponer las cosas que se han hecho mal con el gobierno federal.

“Le quitaron a la gente el Seguro Popular, los gastos catastróficos que atendían a los enfermos de cáncer, el Prospera que fue uno de los programas de ayuda a las familias que menos tenían y abrieron a diestra y siniestra los recursos económicos sin tomar en cuenta el esfuerzo o la intención de estudiar y solamente pensaron en el aspecto clientelar, en los votos a futuro”.

Señala que una de las banderas que presume el gobierno federal en turno y su partido es que han aumentado las pensiones a los adultos mayores, pero lo que no dicen es que cuando enferman esos adultos mayores tienen que pagar las medicinas que antes tenían gratis y que van al mercado a comprar sus artículos de primera necesidad con precios elevadísimos.

De eso se tienen que encargar los futuros diputados federales y tienen que recomponer la situación a nivel nacional no solamente en Guerrero y en Acapulco porque el desastre que provocó esa falsa Cuarta Transformación nada más quedó en una farsa y un engaño en el que cayeron todos los que votaron por los que decían que podían hacer las cosas y ahora tienen a México de cabeza.

—A mí no pueden señalar de acciones que deba arrepentirme. No he invadido predios, ni tengo grupos de choque para ir a golpear a quienes no pagan por ese terreno invadido. Mi trabajo ha sido el esfuerzo de salir todos los días a buscar el beneficio de la gente. En todos los cargos públicos que he estado la atención a la gente ha sido mi prioridad.

Dijo finalmente que espera que el voto ciudadano lo beneficie el próximo 6 de junio y pueda llevar a cabo la labor titánica de recuperar el esplendor de Acapulco porque desde la diputación federal gestionará recursos para que salga adelante el municipio y el estado de Guerrero.