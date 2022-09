No seré obstáculo para quienes gobiernan Acapulco y Guerrero: Evodio

Anuncio

Acapulco Gro; a 05 de septiembre de 2022.- El exalcalde porteño, Evodio Velázquez Aguirre, regresó a la palestra pública en Acapulco, por lo que el pasado sábado acudió a una reunión organizada por el Colectivo Ciudadano Evoluciona, grupo que lo ha acompañado durante más de 15 años y le reiteró su apoyo para volver a las calles, buscando “encabezar las causas de la gente”.

Ahí, durante su mensaje, el ahora dirigente nacional del Movimiento Independiente Progresista (MIP) recalcó que no serán serán impulsores de la desunión en Guerrero o promotores para que le vaya mal a Acapulco, “al contrario, seamos los que convoquemos a la unidad, al progreso y desde aquí levantamos la mano amiga para los que están gobernando”.

Subrayó que “Evodio no es un obstáculo para la presidenta Abelina López, hoy no es un obstáculo para la gobernadora Evelyn Salgado y no es un obstáculo para quien gobierna detrás del poder, Félix Salgado Macedonio; como tal hoy estamos listos para sumar esfuerzos”.

Velázquez Aguirre pidió a las autoridades atender las gestiones que planteará el Colectivo Evoluciona; “hoy de ninguna manera vamos a permitir que se cierren las puertas, al contrario, hoy queremos que así como fue Evodio en el gobierno, de puertas abiertas, respetuoso y solidario con los que hoy gobiernan, queremos que la demanda de los ciudadanos pueda ser atendida y recogida”.

—¿Es el arranque de campaña de Evodio a la presidencia municipal?, cuestionó un reportero.

“No, este es el arranque de un esfuerzo que no estamos haciendo desde hoy, lo estamos haciendo desde hace muchos años y ahí está este Colectivo con Evodio atendiendo temas solidarios en tiempos de pandemia y tiempos complicados, no es nuevo. Lo que sí escucho con atención es la necesidad de continuar la gestión ciudadana y vamos a recorrer nuevamente Acapulco con la gente, vamos a escuchar y ser gestores.”

—¿Estarás en la boleta del 2024? —

“Yo espero que sí, por qué no decirlo; soy político, pero hoy no son los tiempos, hoy los tiempos son de trabajar y los tiempos son de dar la cara como siempre lo he hecho. Salí del 2018, siempre he dado la cara, he hablado de frente y siempre he desvanecido todo aquel señalamiento que me hicieron en aquel momento mis adversarios y que hoy el tiempo nos dio la razón”.

“Está comprobado que ha sido una guerra sucia, ataques que se dieron contra mi persona; pero el trabajo es el que construye y Evodio sigue trabajando, sigue construyendo. Hoy es tiempo de que los ciudadanos comparen lo que hizo mi administración con los gobiernos más recientes”, dijo finalmente el expresidente de Acapulco.