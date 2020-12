No haber coalición con Morena, no cambian las actividades que realizamos en el PT: Igor Aguirre

Acapulco Gro; a 30 de noviembre del 2020.- Igor Aguirre coordinador del distrito 04 local por el partido del Trabajo (PT) en Acapulco dijo que, “la coalición Morena y PT no se llevará a cabo en los distritos locales para diputados en las próximas elecciones del 2021, y que solo iran con el partido Verde Ecologista de México”

Entrevistado al término de la reunión en el Instituto Estatal Electoral Guerrero (IEEP) reafirmó su compromiso de trabajar al lado de los ciudadanos y el no ir en coalición con Morena, no cambia los trabajos que han venido realizando en el PT, sino que “al contrario queda claro que tenemos que demostrar la fuerza de nuestro partido, la fuerza de nuestra militancia y no queda más que seguir adelante”.

También mencionó que es probable que el PT camine solo sin coalición a la Gubernatura de Guerrero con candidato propio, pero que en próximos dias se dará a conocer por parte de los dirigentes de su instituto político.