No están afiliados al PT los que piden expulsión de Alma Juárez del partido

Acapulco Gro; a 07 de octubre del 2020.- El grupo de presuntos militantes del Partido del Trabajo que el pasado lunes en una conferencia de prensa pidieron la expulsión de la directora general de los CENDI en Guerrero, Francisca Alma Juárez Altamirano, no están afiliados a dicho instituto político.

En el encuentro con los medios de comunicación, cinco individuos, que anteriormente se ostentaban como padres de familia del CENDI “Dra. Guadalupe Rodríguez de Anaya” denunciando presuntas irregularidades, se presentaron como militantes del PT, entre ellos Edgar Ramírez Espinoza, trabajador del Colegio de Bachilleres; Hilario Lupercio Magallón, permisionario transportista y Mario Gallardo González, éste último vecino de Zumpango, además de otro que no fue identificado.

Sin embargo, en los registros de la página www.afiliaciónpt.org no aparecen en el padrón de dicho instituto político, por lo que usurparon la militancia e hicieron uso indebido del emblema para exigir expulsión de Alma Juárez, quien es fundadora del PT a nivel nacional, ex diputada local y ex regidora del Ayuntamiento de Acapulco, además de cargos de dirigencia en el estado y Acapulco.

De los cinco que asistieron, sólo Jesús Jonathan Lupercio Laurel, ex empleado del CENDI que renunció de manera voluntaria, es afiliado al Partido del Trabajo.

Cabe mencionar que el grupo de docentes y padres de familia que han venido inconformándose por presuntas irregularidades, ya se han reunido con directivos nacionales del PT y autoridades educativas, quienes en reiteradas ocasiones les han explicado que sus demandas no tienen fundamento.

Entre quienes los han atendido está la comisionada política nacional del PT, Magdalena Núñez Monreal, quien tras constatar la necedad de los protestantes, recientemente declaró que hay en ese movimiento de inconformidad “un juego político totalmente deshonesto”.