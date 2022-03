Movimiento Ciudadano lleva a cabo su segunda edición de #laquincena con expertos en el ramo turístico

Anuncio

Acapulco Gro; a 22 de marzo del 2022.- El Dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, organizó la segunda edición del programa titulado #LaQuincena, con el tema: “Presente y futuro del turismo en Acapulco”, en donde tuvo como invitados a expertos en el ramo turístico, como son: Alberto Mojica Mojica, ex-Secretario de Turismo Municipal; Elvia Zavala Jiménez, quien fuera Directora General del hotel Crowne Plaza durante 13 años; Sandra Luz Ávila Toledo, directora de la Facultad de Lenguas Extranjeras, de la UAGro; René Juárez Albarrán, regidor presidente de la comisión de Turismo del H. Ayuntamiento; y Apolonio Marcial Radilla, licenciado en turismo y dirigente de Barrios Históricos.

Para comenzar esta charla, el primero en tomar la palabra fue Alberto Mojica Mojica, quien comentó lo siguiente: “En Acapulco hemos visto pasar los mejores años del turismo, y lamentablemente los gobiernos han dejado decaer a nuestro puerto, con certeza puedo decirles que hoy en día no pasaría absolutamente nada si se eliminara la Secretaria de Turismo. Es lamentable que no se estén realizando acciones eficaces para rescatar al turismo que nos visitaba en los mejores años. Durante mi gestión implementé varios programas para fomentar el turismo en el puerto, sin embargo, los funcionarios que han pasado por esta secretaría no han tenido la voluntad de generar cambios positivos en nuestro municipio”.

Por su parte, Elvia Zavala comentó: “Es lamentable que el actual secretario de turismo declare que no necesitamos del turismo internacional, en mi amplia carrera en este sector he visto pasar los mejores años de nuestro puerto y puedo decir que sí necesitamos del turismo extranjero. Pero para poder recuperarlo debemos comenzar por mejorar la imagen de nuestro puerto, no es posible que ningún gobierno se preocupe por mejorar la imagen de los negocios que se encuentran en la principal cara de nuestro puerto, la Costera. Se deben tomar medidas urgentes para garantizar que el turismo que visite nuestro puerto se lleve una buena impresión, es por ello por lo que se deben crear mesas de trabajo con los hoteleros y los empresarios, para trabajar en conjunto y prepararnos para estar a la altura de grandes destinos turísticos, no es imposible. También debemos apostarle al turismo de trabajo, al de congresos y convenciones, crear convenios que beneficien a nuestro municipio, tal como lo hizo Monterrey. También tenemos un lugar precioso, hablo de Pie de la Cuesta, es un paraíso que requiere más atención, debemos apostar por un turismo sostenible que no destruya el ecosistema, sino que conviva con él. Se debe apostar en proyectos sostenibles en este lado de nuestro municipio”.

Por su parte, la maestra Sandra Luz Ávila nos habló sobre el futuro del turismo: “A nivel internacional, la pandemia nos ha dejado una gran lección, nos ha mostrado que existen otras opciones de trabajo y de servicio, en todos los sectores. Debemos mantenernos a la altura de las exigencias de la sociedad. Con la pandemia debemos garantizar medidas de seguridad e higiene que hagan sentir a nuestros visitantes seguros, para que puedan visitarnos con toda confianza. De igual manera, ya se conocen nuevos métodos de servicio, en algunos hoteles con la gran de manda del teletrabajo o “home office”, en algunas partes del mundo optaron por ofrecer el servicio de “hotel office” lo cual es una opción en donde se brindan amenidades de papelería en las habitaciones, salones para reuniones, servicio de internet de banda ancha e inclusive servicio de impresión dentro de la habitación, debemos adaptarnos a las demandas actuales que exige el turismo en estos tiempo, no podemos quedarnos en el pasado”.

El regidor, René Juárez Albarrán comento: “Desde la comisión estamos haciendo la parte que nos corresponde, porque todos los acapulqueños, directa o indirectamente dependemos del turismo, es nuestra principal fuente de ingresos y nos preocupa a todos. Estamos sosteniendo reuniones de trabajo con los prestadores de servicio turístico, quienes están en toda la disposición de cooperar. En próximos días nos estaremos reuniendo con el sector hotelero y los empresarios, porque es tarea de todos garantizar que el turismo siga visitando nuestro destino. Actualmente el turismo que nos visita es nacional, y aunque el turismo extranjero fue muy importante para nosotros hace años, debemos enfocarnos actualmente en mantener este turismo, que ha sido leal a nuestro puerto. Debemos trabajar para ofrecerle a nuestros visitantes servicio de calidad y adaptarnos a las nuevas tecnologías, para mantenernos a la vanguardia que requieren nuestros visitantes”.

Para finalizar, Apolonio Marcial Radilla comentó: “Acapulco es un destino cálido, donde todos los acapulqueños brindamos el mejor servicio posible, donde todos en alguna oportunidad hemos trabajado en este sector. Sin embargo, hace falta rescatar el área del Acapulco Dorado, es triste que no exista una señalización eficiente, me ha tocado ver turistas que buscan ir a La Quebrada y terminan yendo a la calle del mismo nombre hasta la parte alta de la colonia La Mira, porque no existe una señalización eficaz ni operativos viales que puedan guiar a nuestros amigos turistas. Se requiere también mayor inversión en esta zona, porque existen varios lugares emblemáticos del municipio, como el mural de Diego Rivera, por citar alguno, y es lamentable que la calle que guía a este lugar histórico no cuente con luminaria pública. Acapulco es un destino hermoso, lleno de muchísima riqueza, aún tenemos mucho que ofrecer, pero necesitamos darle la importancia que requiere. También invito a la sociedad a que trabaje en conjunto, porque todos somos ciudadanos y nos afecta lo que pase con el turismo, es tarea de todos mejorar y mantener en buen estado a nuestro municipio”.