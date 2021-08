Movimiento Ciudadano comparte propuestas en materia de Seguridad Pública

Anuncio

Acapulco Gro; a 19 de agosto del 2021.- El dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Acapulco, el Maestro Ramiro Solorio Almazán, señaló que el día de hoy se llevó a cabo el cuarto día de actividades de los Foros de Consulta y Participación Ciudadana, en donde nuevamente aportaron propuestas y proyectos para integrar el Plan Estatal de Desarrollo.

El día de hoy tocó el turno al eje de “Estado de Derecho, paz, acceso a la justicia, gobernabilidad y gobernanza democrática”, donde participó el Lic. José Carlos Sandoval Campos, quien compartió las siguientes propuestas en materia de seguridad pública.

“La implementación de cámaras de video-vigilancia ciudadana, prevención del delito, erradicación de la extorsión, combatir la corrupción dentro de las corporaciones policíacas, depurar y dignificar los cuerpos policíacos, reestructurar el sistema penitenciario y establecer mecanismos de coordinación y cooperación con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Durante su participación, José Sandoval resaltó: “La inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y del gobierno. Ésta se ha caracterizado por el incremento de una delincuencia cada vez más violenta y organizada que crea un clima de incertidumbre y de desconfianza entre la población, y da lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social”.

Agregó: “Salvaguardar la seguridad pública es la responsabilidad primaria y esencial del Estado. Proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad”.

José Sandoval destacó: “Llegó el momento de que los gobernantes asuman la responsabilidad plena para la prevención del delito; por ello se considera importante que se inicie el programa de video-vigilancia ciudadana esto con la finalidad de que sean los mismos ciudadanos los que se involucren en la prevención del delito a lado de nuestra autoridades”.

En referencia a la participación de Movimiento Ciudadano Acapulco en los Foros de Consulta y Participación Ciudadana, el dirigente municipal Maestro Ramiro Solorio puntualizó.

“El día de hoy, nuestro compañero José Sandoval propuso la implementación de cámaras de video-vigilancia ciudadana y quiero destacar que este programa se debe de implementar dada las circunstancias que estamos viviendo actualmente en nuestro municipio, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la ola de violencia que nos azota en el puerto de Acapulco, no podemos permanecer indolentes ante esta situación, siempre hay algún pretexto para que las víctimas no puedan acceder a las cámaras”.

Ramiro Solorio finalizó: “Solo con la participación activa de la ciudadanía, lograremos generar un verdadero cambio en nuestro estado. No nos cansaremos de luchar porque esto sea una realidad”.