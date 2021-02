Morena y el Dream Team para Acapulco

Si la selección del candidato a la gubernatura de Guerrero –disfrazada con el nombre de coordinador estatal de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación- en el partido Morena causó un revuelo cuya polvareda aún no termina de caer al suelo por completo, el proceso para designar abanderado a la presidencia municipal de Acapulco amenaza con convertirse en un torbellino.

Resulta que hasta de debajo de las piedras están surgiendo aspirantes y se están registrando literalmente por racimos, personajes que hasta hace unos días ni siquiera figuraban como aspirantes, motivados tal vez por el (mal) ejemplo que pusieron quienes pretendieron la candidatura a gobernador, combinado por el mal manejo por parte de la dirigencia, cuyo veredicto dejó insatisfecha a la gran mayoría.

De acuerdo a algunos pronósticos y siendo un poco conservadores, se espera que más de 20 personajes se registren como precandidatos dentro del plazo que establece la convocatoria, con base –hay que resaltarlo- en el legítimo derecho que tienen como ciudadanos, sean o no militantes de Morena, pues así lo marcan los estatutos. Félix Salgado Macedonio –por ejemplo-, el virtual candidato a gobernador, no milita, pues no se ha afiliado.

Sin embargo, con base en algunas mediciones previas, hechas por empresas encuestadoras serias y responsables, son muy pocos los personajes que realmente tienen la fuerza suficiente para competir por la alcaldía, y de entre todos ellos solamente seis estarían siendo considerados para una medición final: Adela Román Ocampo, Beatriz Mojica Morga, Abelina López Rodríguez, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla y Zeferino Torreblanca Galindo (sin importar el orden de aparición y siguiendo la regla de cortesía de primero las damas).

Una vez concluido el registro, la dirigencia del partido tendrá un mes aproximadamente para depurar la lista de aspirantes y hacer la encuesta respectiva para determinar a la ganadora o ganador, pero sobre todo, para hacer entender a toda esa pléyade de aspirantes que pueden ser útiles al partido y la sociedad desde otros espacios de participación, y convencerlos para que se sumen al mejor proyecto. Tarea difícil, pero no imposible.

¿Alguien ha pensado en que con toda esa artillería que busca la presidencia municipal, pudiera armarse una planilla de lujo para la presidencia municipal de Acapulco? ¿Se imaginan una fracción de Morena en el cabildo con todos ellos, u ocupando secretarías, direcciones? Sería, sin duda, un auténtico Dream Team, un equipo de ensueño, pues.

Es cuestión de dejar atrás mezquindades o intereses personales, y pensar seria y responsablemente en el desarrollo y el progreso de Acapulco.